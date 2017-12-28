讽刺刘雯谈恋爱，逼王嘉尔吃辣椒酱，奚梦瑶到底想干嘛？

新浪时尚 12月27日 22:08 关注

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文丨coco桃 图丨来源于网络

转载自公号丨coco桃 （cocotao666）

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前段时间因为“摔跤”霸占了好一段时间热搜的奚梦瑶，又上头条了。



原来是她在新参加的综艺里，逼王嘉尔吃辣椒。

熟悉王嘉尔的人都知道，他是一点辣椒都不能沾的，之前也在《拜托吧冰箱》、《奔跑吧》的拍摄中屡次说过“自己真的不能吃辣”。

结果我们奚梦瑶小姐可好，不管三七二十一，逮到就要给他灌辣椒酱，根本不听王嘉尔的求饶。

面对王嘉尔说自己对辣椒过敏的解释，奚梦瑶也全然没有放过他的意思，直接说：“你没的选择！”

逼得王嘉尔都说自己“有病”了，结果奚梦瑶也只是继续嬉皮笑脸的回一句：“我知道你有病！”

实在没办发的王嘉尔只好舔了一口辣椒酱，然后马上就满头出汗，痛苦的不得了，这种直观的生理性反应骗不了人。

奚梦瑶呢，完全没有觉得自己哪里做的不对，还和大家一起指着王嘉尔嬉笑成一团。

之后看着已经捂着肚子蹲在地上的王嘉尔，奚梦瑶也依旧没有觉得有什么不对，硬是拉着已经很痛苦的王嘉尔起来和自己去商店完成她的任务。

看到这里，coco桃却觉得“这一点都不好笑啊！”

逼一个不能吃辣的人生吃辣椒酱，和在酒桌上油腻的劝酒行为、以及明知道别人海鲜过敏，却硬要别人吃刺身的举动，难道不是一样的荒唐么？

果然，节目一播出，就引起一片哗然，很多大V都纷纷发博指责了奚梦瑶。

网友们也各种评论，表示奚梦瑶真的“情商低”。

而这已经不是她第一次情商低的表现了。

之前一次参加时尚活动，面对同为超模的刘雯参加恋爱综艺综艺拍摄的问题，她直接表示：“我个人不会参加这种节目的。”

还特别说到自己不会个人恋情放到节目中给大家看，觉得恋爱就是恋爱，侧面隐晦的讽刺了把刘雯。

结果呢？最近她的另一个新综艺的播出，直接妥妥的打脸了。

和《我们相爱了》、《如果爱》等热门恋爱真人秀一样，《爱的时差》这档全新的综艺，也是主打明星恋爱真人秀内容的。

在节目里，和奚梦瑶配对的，是之前就和她有绯闻的澳门赌王之子何猷君。

之前说过不会参加此类节目的奚梦瑶，在这档综艺里，可是大方的把各种恋爱小套路都尝试了个遍。

什么壁咚、摸头杀、搂着脖子跳舞，一样没落下。

exo me？说好的恋爱就是恋爱呢？！那个说着不会把恋情放上屏幕的超模，是一跤把自己摔失忆了么？？

其实，作为模特来说，奚梦瑶早期的超模之路还是走的挺顺的。

在学校参加了个当时的热门选秀，被当时的评委一眼相中，直接带去了国际时装周入门。

现在想想，这个出道模式真是能把面试了将近一百次的表姐刘雯气死。

那时候，她的脸还是很有代表性的，瘦削的两颊和淡淡的内双，真像鲶鱼啊。

一上妆，特别抓眼。

刚开始超模之路的奚梦瑶，表现的也很惊艳，一口气走了数十场大秀，还接了不少大片代言。

那时候她的私服造型也非常有看头，走的都是简洁大气又独特的高级路线。

不仅在国际舞台上受欢迎，因为她偏甜美的长相，在国内也相当吃得开。

这两年在许多综艺节目和影视剧里，买都能看到她的身影。

不过，大家都发现，比起刚出道时那个面部棱角分明的超模脸，现在的奚梦瑶可还是离长相甜美的的网红脸更近了。

即使依旧是参加品牌时尚活动，她的造型也悄悄的发生了变化。

不管是穿搭还是妆发，都一溜烟的朝着copy度极强的甜美可人感倾斜了，曾经惊艳的超模脸再也看不到了，替代的是始终饱满的双颊，和越来越丰满的嘴唇。

身边的朋友也从一开始的模特小姐妹们，变成了一溜排的娱乐圈好友。

不仅容貌和朋友圈在慢慢改变，作为模特主业的走秀实力，也一样一去不复返了。

可能是参加综艺拍摄和尬场各种时尚活动太占用时间，日常还要花精力维护塑料花友谊，作为模特最重要的走秀能力，也快被奚梦瑶忘光了。

这也直接导致了今年维密大秀上的那个惊天一摔，在自己家门口摔到爬不起来。

摔就摔了，马上站起来补救就好，但这位已经算是模特前辈级的奚梦瑶同学，却为我们贡献了跪地不起、嬉皮笑脸、驼背挥手等一系列表情包。

直接将后半段走秀，当成了自己的粉丝见面会。

这一表现真的是洗都洗不白，连同其它中国超模一起都要给她背黑锅，直接让大家有了“中国超模专业能力不够”的印象。

回顾了下奚梦瑶的这几年，发现真的任何事情的发生有是有原因的。

翻看她最近的微博，也都是各种综艺活动的宣传，可能作为娱乐圈新晋女明星的奚梦瑶，已经不需要自己之前的超模头衔了吧。

祝她在新领域里一路走好，可别再摔跤了。