断货王︱ 爆红的安瓶护肤单品了解一下

2018.03.09 16:43:15 新浪时尚

导语：要说近半年来，美妆领域最火爆的护肤单品是什么，应该非安瓶护肤品莫属了。本王今天就来跟大家聊聊这个迅速蹿红的小瓶子。（编辑：pooky）

要如何形容安瓶护肤品的火爆程度呢？在欧美一些主做护肤安瓶的品牌进入中国市场并迅速取得了超好口碑和销量之后，美妆界龙头企业雅诗兰黛集团和欧莱雅集团也都快速反应，先后在自己旗下的品牌中推出了安瓶产品线，安瓶护肤品的市场竞争可谓惨烈。

安瓶护肤品通俗来说可以理解为是密集护理的产品，把高浓度的精华封存在一支小小的瓶身中，每次打开的时候都会有一种所谓的“仪式感”，可以说是非常吸引女性了，而且这样的包装和高浓度的成分，看上去就很有用对不对？

而且目前市面上的安瓶护肤品分类已经很细化了，有保湿的、有美白的、有抗老的，可以更加有的放矢的针对我们的肌肤问题。不过本王推荐初次接触安瓶护肤品的同学还是从保湿产品入手，毕竟什么情况下，做足保湿都肯定没有错。

Marti-DERM-DSP-BRUGHT新活亮肤祛斑前导安瓶精华

Marti DERM DSP-BRUGHT新活亮肤祛斑前导安瓶精华

研究表明，亚洲人肌肤下有一层特别的“黑色素”，在阳光下活跃程度高，肌肤易晒黑，色斑更易出现，而DSP小金瓶创新添加颠覆性创新褪斑配方——DSP-TX COMPLEX澄白交联配方，多重口碑耀白成分联袂高浓度左式右旋VC，耀白协同抗氧修护，从内到外开启多维度耀白机制[肌底净透、肌表白润、瞬时焕亮]，能短时间内快速解决肤色不均、暗沉、色斑等问题。

采用棕色玻璃瓶包装，0氧化，更稳定，保证活性成分更鲜活有效。

sesderma

sesderma C-vit保湿抗氧安瓶

与Marti DERM 一样，sesderma 同样来自西班牙。但是区别在于，sesderma 多是那种一物多效的安瓶单品，而不像Marti DERM 针对不同的肌肤问题需要用到不同的单品来解决。两个品牌的安瓶使用效果都非常好，大家可以根据各自的肌肤诉求来拔草。

巴黎欧莱雅复颜玻尿酸水光充盈导入浓缩安瓶精华液

巴黎欧莱雅复颜玻尿酸水光充盈导入浓缩安瓶精华液

巴黎欧莱雅7天安瓶全名叫巴黎欧莱雅复颜玻尿酸水光充盈导入浓缩安瓶精华液，是欧莱雅集团的第一款7天安瓶。它的玻尿酸含量是膨膨水的10倍，是玻尿酸高浓度精华液的1.5倍，高浓度的玻尿酸能给肌肤源源不绝的膨润补水力，帮助肌肤迅速回复充盈状态；同时有三种不同种类的氨基酸集合加持，能给即刻抚平尴尬小细纹，让肌肤平滑指数up！up！而维他命CG的加入，能让肌肤充盈饱满的同时更能提亮肌肤，使用完后分分钟亮白三度。

NO.80芭比波朗海藻舒缓调理精华液

NO.80芭比波朗海藻舒缓调理精华液

bobbi brown 的这套安瓶系列也是针对不同的肌肤问题给出了不同的解决方案，一共有五支，这个季节中，本王要给你们安利的是NO.80这一只，它被称为“敏感肌肤急救站”，在早春时节里再实用不过了。

妆前使用：底妆前使用少许精华瓶，平滑肌肤，充分吸收后再上妆，防止浮妆或脱妆

日常护理：针对需要改善的肌肤问题，选择合适的精华瓶，清洁面部之后，涂抹在面部按摩吸收。

润百颜蜂巢玻尿酸次抛原液

润百颜蜂巢玻尿酸次抛原液

提起润百颜你可能还有些陌生，但是提起它的母公司华熙生物你一定知道。润百颜就是它旗下的玻尿酸品牌。以往是专攻注射类产品，但是随着最近安瓶市场的火爆，润百颜也推出了活性护肤类产品。想要打玻尿酸，又瞻前顾后的姑娘们，可以从涂抹式的产品开始体验。虽然说效果肯定不会像注射那么明显，但是也绝对可以让你有所期待。