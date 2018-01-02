发际线堪忧的宋茜挑战掀起刘海戴发箍

新浪时尚 12月28日 15:28 关注

导读：人到了一定年龄，都会有发际线的“危机”感，明星们也不例外，尤其将头发高高束起后更加暴露了自己的发量缺点。不过作为明星，造型应该是多变的，任何时刻的扮美都应该以遮盖自己的缺点放大优点为前提啊！就比如宋茜最近迷上了发箍，只用一点小碎发就将不完美的大额头+发际线“危机”轻松化解了！（来源：瑞丽网）

发际线堪忧的宋茜居然掀起刘海戴发箍一点小碎发+泡面卷修颜必备啊！

宋茜的发际线一直有点高，从日常的自拍都能看出额头稀松的碎发，所以每次参加活动时，宋茜都是各种3：7的LOB头出镜。

宋茜的五官比例非常完美，漂亮的卧蚕让双眼更加有神，不过她的发际线有点高，所以露出额头会让脸显得比较大。不过，这次戴发箍的造型却非常成功，蓬松的泡面卷+额头预留的小碎发使她的气质变得更加迷人，复古的发箍将发际线遮挡的刚刚好，SO，我们在日常造型中如果梳丸子头，也可以利用这样的方式来修饰额头哦！

用发箍+刘海化解“发际线”危机，原来女星们都掌握了这项新技能！

除了有“发际线”危机的宋茜，少女幂也用实例证明了发箍+刘海的遮发技巧了。

杨幂戴在头上的发链更加精致，两道细细缠绕的螺丝纹与单侧垂落的水钻雕花增添了少女幂的女性柔美感。

不过杨幂的发际线也是危机重重，这次活动造型的3：7分线刘海遮盖了部分额头，帮她完美化解了“发际线”危机。

小花欧阳娜娜的长发非常柔顺，但发根较软比较容易紧贴头皮，对于这样发质的女生，可以通过戴发箍来修饰发量。像娜娜一样中分发+长刘海搭配较粗的发箍会更加有修饰发量的效果，同时左右两侧长长的刘海垂落至锁骨会增加女生的小性感。

对于头发较短并且想要摆脱假小子感觉的女生，可以学学马思纯的这款造型搭配。

短发扎发时最难处理零落的发丝，对于脑后部分我们可以使用小黑夹夹住散落发丝，但头顶的发丝戴上发箍是最简单最有造型感的选择了！落在额前的发丝可以夹出泡面卷来充当刘海，同时也可以让你的头发变得蓬松更加有分量。

小心，中分发型不适合戴发箍

并不是所有的发型都适合戴上发箍哦，比如中分发型或是脸型较长的女生就要小心了！

霍思燕的中分发型戴上发箍就会有一种额头太大五官挤在一起的感觉，如果额前头发要紧贴头皮做造型的话，不妨学刚刚杨幂的侧分发+发箍的造型吧！中分只会暴露你的脸部缺点。

另外要说的是脸型较长的女生也不要尝试中分发型，这样会让你的脸显得更加长，我们可以通过中分，左右搭配长刘海来修饰你的大长脸哦！

比如像许维恩一样中分后，将脑后的头发逆向梳高，再将长刘海有弧度的中分，而在发箍的选择上一般也要挑花型在中间较立体的样式，这样能增加头顶上方的空间感，而不是让大家过于关注你的大长脸。

脸型较圆的女生戴发箍，要避免掀刘海

对于脸型较为圆润的女生要避免掀起刘海露出额头戴发箍啊！因为会使你的脸看上去毫无遮挡显得更加圆了，所以对于脸型较圆的女生需要刘海的修饰与发箍搭配在一起才更显时髦哦！

刘海与发箍更相配

有了刘海的修饰再来与发箍搭配新造型，会显脸更小。

比如日常我们常梳的丸子头与略显凌乱的空气刘海搭配，不仅让脸显得更加小巧，发箍的小花造型让女生看上去特别有仙气感，而且亲和力十足哦！

如果你的脸较宽，想要显得脸更加小巧的话，可以将齐刘海左右两侧再留两缕长过耳侧的刘海，会使你的脸看上去更加精致。而戴在头顶的水钻发箍会让女生看上去更加动人，有一种淡淡的公主范儿。

So，当你的脸型不够完美或是需要解救“发际线”危机时，不妨尝试明星们的发箍搭配技巧，不仅增加了你的发量，还能使你看上去更加小颜哦！