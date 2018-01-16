你离钟楚曦的高级脸只差一款气场强大的all back发型

新浪时尚 01月15日 15:17 关注

导读：自从《芳华》让钟楚曦走红后，我们又学会了新的你美你美你最美的赞美名词，那就是“高级脸”，它给人一种端庄、大气的感觉，可以让你细细的盯看一整天，才发现为什么人家会那么耐看呢？（来源：瑞丽网）

你离钟楚曦的高级脸只差一款气场强大的all back发型

虽然钟楚曦的“高级脸”很时尚，但是如果没有气场强大的发型加持，偶尔也会有hold不住的时刻呢！就比如她在慵懒卷发时，会有一种疏离的距离感，缺少了all back发型的时尚感！

SO，她只有在梳了all back发型时，才会显现强烈的高级感，同时气场也是非常唬人啊！

而小编认真的翻找了她之前的硬照，无论什么样的着装与妆面，她也都以all back发型居多呢，难怪气场如此强大！

看来all back发型才是可以在年底重大场合帮你救场的专属造型哦！这不年会马上就要到了，如果你不知道自己要如果艳压群芳，那不妨就跟着明星们的发型灵感造一款气场全开的all back发型吧！

All back发型更加时尚

很多时候明星也会为自己的发型苦恼，而钟楚曦最简单的方法就是将所有的发丝都束在脑后，并抓出自然蓬松感，就与礼服气质非常搭了！

All back油丝造型让你更加国际范儿

All back的油丝发型更加显现国际范儿，钟楚曦很清楚自已的脸部特点，所以她在露出额头后会将all back进行到底，并且梳出油丝感，这样看上去就像超模拍大片的效果了！

短发的刘诗诗也用all back拗出了帅气美

短发的女生用all back发型更能显现帅气美，不仅英气十足，还非常的干练，就像刘诗诗这样虽然有些侧分发线，但她将发丝打湿后向后拗出了造型，整个人都变得十分有范儿！

中长发的all back更具朋克范儿

如果你的头发还停留在锁骨的高度，不妨可以像文咏珊这样将所有的头发都梳向脑后，需要注意的是要用多一些的发胶将头顶上方的头发固定住，才会更具朋克范儿！

蓬松all back的马尾辫更有少女感

不想让自己太过酷感只想要一点少女感，不妨向大幂幂学习这款蓬松的all back马尾辫发型，不需要使用任何造型产品，只需将头顶发丝拽出蓬松感即可，马尾辫的扎法上要注意不能过于呆板，要揪出零乱感才更具少女范儿。

Party妖精的迷人湿发all back

当你在参加时尚Party，身着性感流苏吊带裙时，如果只用一般的发型还是缺少性感魅力，但如果你用了这款湿发感的all back发型后，相信全场最迷人的妖精人设一定非你莫属了！湿发感的all back需要注意头发一定要有湿润感，同时不能让任何刘海掉落哦！

那么如何打造基础款的all back发型呢？

Step1首先，用梳子将你的头发全部向后梳理，让头发顺滑如初。

Step2为了让all back头顶的头发在喷了定型喷雾后可以增加立体蓬松感，需要用手指贴着发根梳理，抓出头发的层次感。

Step3在用手指向后梳理头发的同时使用定型喷雾将头顶需要固定的头发向后抓顺。

Step4使用梳子将左右两边耳侧的发丝向后梳理，同时再次使用定型喷雾固定头发向后的位置。

Step5使用定型喷雾将头顶表面的头发定型，并且以点压的方式喷洒喷雾，让头发定型效果更好。

这样，一款基础款的all back发型就完成啦！