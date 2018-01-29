刘诗诗4招玩转“LadyCut” 短发女人性感又可爱

2018.01.26 08:44:23 新浪时尚

导语：如今越来越多的少女们在选择发型上都不再局限于当下的流行款，她们似乎更希望剪出专属自己的“定制款”。不再拘泥于当下是流行短发还是长发。刘诗诗就是其中之一。在万千长发女明星中，短出自己的风格Cut！（来源：时尚芭莎）

以往我们见到的刘诗诗都是这样的👆

这样的👆

还有这样的👆

不管是拍摄大片还是日常参加活动，都是以仙气十足的长发或半长发示人，优雅大气，举手投足间尽显浓浓的女人味。当然了，不光如此，她出演的角色也都是长发飘飘的美女人设👇

比如《明妃传》里的谭允贤。

还有《风中奇缘》里的莘月。但是！如今的刘诗诗造型大变，剪去了长发留起了个性十足的LadyCut。接棒80年代的港风女郎，两个字总结：利落。

刘诗诗4招玩转LadyCut

招招帅出自己的Style！

凌乱S Line+复古红唇

头发两侧凌乱的S Line让整体发型在视觉上具有强烈的层次感，搭配复古红唇尽显大女人Feel。我们在Cos这个造型的时候，建议不要手动抓出太多的凌乱感，凡事要有度，点到即可。

栅栏刘海+晶莹透白脸

栅栏刘海乖巧的贴合在额头上，棕色的发色让她看起来炒鸡温柔。白皙晶莹的脸颊散发出自然的光泽感，在搭配一身彩色的编织衣衫，嘿！哪里来的大家闺秀。

“二八式”刘海+复古平眉

把刘海采用“二八式”分开，露出洁白、平滑的额头，两条复古平眉展现在大众眼前。帅气且利落，搭配一身黑色衣衫，猛地一看还以为是谁家酷帅的小哥哥呢！

“狗啃刘海”+浓密长睫毛

把刘海打理出“凌乱”的Style，潇洒自然。再来一对浓密纤长的睫毛，搭配橘红色的皮衣，尽情的展现出诗诗超级可人的俏皮劲儿。

短发+刘海怎么打理？

只需3步让你毫不费力！

1。吹风机换挡前吹+侧吹

想要打造出狗啃刘海或者是自然的S Line造型，吹风机是你必不可少的物件儿之一，先用低档模式吹刘海，强效定型。再用强档模式，在刘海的侧面位置再吹一次。加强刘海的塑形效果。

2。用发蜡巧妙塑形

用食指获取豌豆大小的发蜡，并且利用双手手指的温度让其稍微融化一点，再抓去少量的头发向上塑形，根据自己的喜好以及脸型的需要塑造出自己满意的形状。

3。定型喷雾不可省

最后，再用定型喷雾从头发前侧、左右两侧来定型。注意不要离头发太近，容易喷洒不均匀。喷雾定型之后，再用手简单塑形即可。

发型好物来袭

跟着买就能美美滴

它真的特别好用！！特别好用！！只需一豌豆大小就可以让你的发型保持一整天不变形。不管冬季的寒风多么凛冽，都无法改变。

它的味道很好闻，打开盖子的瞬间就有一种被治愈的感觉。产品本身也很好用，把它轻轻涂抹在发丝上，即刻就能让你的发型定住，妥妥Hold住造型一整天！

这款喷雾中含有糖分，就算涂在湿发上，也能瞬间创造出完美纹理和丰盈效果，喷在干发上的效果更不用说！这下再也不用担心头发没干就出门，刘海软塌塌啦！

学会了刘诗诗的LadyCut没？快点来个同款吧！