别再依赖接睫毛了 做好这5件事养出纤纤美睫

新浪时尚 01月11日 11:19 关注

导读：好羡慕眨啊眨的纤长睫毛！女生对长睫毛有无限的热爱，它才是电眼的最大功臣啊！除了天生优势，你知道睫毛也可以靠‘后天’养出来，不论你是刷睫毛派或是接睫毛的女生都要看！有强韧的睫毛基底，眼妆立刻事半功倍呢！（来源：爱丽时尚网）

1。不过于依赖假睫毛

根据研究显示，人类平均每天会掉1~5根睫毛，脱落后再重新长出睫毛至完全成长阶段（约为9毫米）需约60天的时间，且睫毛与眉毛的毛发结构非常相似，毛囊植根较浅容易造成断裂、掉落。许多女孩使用外在‘加工’贴假睫毛、植睫毛的方式让睫毛更丰盈，但却可能造成塬生睫毛过早脱落与老化。

2。生长液涂在‘睫毛根部’就好

很多女生都有过这个经验，涂抹生长液时因为刷头太粗，或是不小新沾染到眼睛其他部位，这样有可能造成眼睛发红刺激、结膜充血现象，一定得要多留意。

3。养睫绝不能操之过急

大部分的睫毛生长液最多早晚各刷一次即可，很多人心急想要立刻见效，一天刷个6~7次，反而造成眼部刺激，还有的甚至让眼周部位色素沉淀，要有耐心，给睫毛充足的生长时间。

4。生长液的效果并非永久

睫毛生长液不是刷了一阵子就会永远卷翘纤长，当你停止使用，这个生长效果就会停止，睫毛生长液并不适用每一个人，还是要视自己的状况。

5。卸妆手法不要粗鲁

有的女生不是睫毛少，而是在化妆、卸妆的过程之中，手法太粗鲁，导致睫毛断裂，卸妆一定要轻柔，眼妆部分请交给‘眼唇卸妆液’处理，用化妆棉沾湿轻敷一下，再轻柔的把眼妆擦掉，千万不要大力揉搓啊！

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