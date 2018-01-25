林依晨暴瘦老十岁 留不住苹果肌还谈什么少女颜

2018.01.25 11:51:57 新浪时尚

导语：前两天林依晨出席活动，被爆面颊凹陷，气色不佳，法令纹突出，整个人好像老了十岁！娃娃脸的林依晨可是以少女颜著称的呢，如今太过消瘦的脸上缺少胶原蛋白，导致苹果肌干瘪，自然也就没了少女感。

林依晨暴瘦

娃娃脸的林依晨给我们的印象一直是少女感十足，可近日出镜的她却让网友直喊心疼。林依晨之前参加电影《嘉年华》的活动，只见她不仅暴瘦憔悴，还面部凹陷、法令纹突出，这张气色不佳的脸瞬间老了十岁！

林依晨晒午餐

网友们担心起林依晨的健康，还质疑如此暴瘦是不是得了厌食症。好在经纪人已经出来澄清说：“怎么可能，她那么贪吃的人，随身要带小零食解馋。”据报道称，林依晨曾因水肿、体重忽胖忽瘦，加上月经不顺，检查之后发现脑下垂体长肿瘤，26岁动刀切除，之后她极重视养生，并且瘦身成功。

林依晨瘦了

不是身体问题着实让人松了口气，但看照片林依晨确实瘦了不少。娱乐圈减肥的女明星不在少数，为什么林依晨瘦了反而显老呢？

这两天佟丽娅早前的一段采访截屏被曝光，给了网友们狠狠的暴击，内容如下↓

佟丽娅：我最胖的时候就是现在85斤！

采访中佟丽娅一直在说“我现在很胖”，是为了拍戏导演让她“拼命的”增肥的结果，还说印象里自己最胖的就是现在。当记者问她现在多少斤的时候，佟丽娅回答：“85斤吧”What？85斤？164.5cm的佟丽娅连90斤都不到？？？

这还叫胖，你让我们这些过百的MM怎么活啊！

可是看当时采访的照片，佟丽娅脸部蛮饱满的，看上去确实没有85斤那么轻。

林依晨vs佟丽娅

现在可以对比一下了，一个是暴瘦面部凹陷的林依晨，一个是看上去很健康但体重超轻的佟丽娅，同样是瘦，差别在哪儿？

答案就是苹果肌！佟丽娅虽然瘦，但苹果肌饱满圆润，显得更加年轻；而林依晨却瘦走了脸部的胶原蛋白，苹果肌干瘪塌陷，脸部松弛。从而导致脸部有下垂感，加深了法令纹，也就很容易显老。

佟丽娅嘭嘭苹果肌

所以有时候看上去是否显老不只和年龄有关哦，82年的林依晨只比84年的佟丽娅大了两岁，但从脸部肌肤来看，差别却不小。

林依晨婴儿肥弹润脸

不过35岁的林依晨之前一直保养的很好，看上去比实际年龄小很多，健康的婴儿肥娃娃脸为她加分不少。希望女神好好进补，找回流失的胶原蛋白，重回少女颜。

所以不管你是在减肥，还是在抗老，都要时刻关注自己的苹果肌，警惕胶原蛋白的流失。只有脸部紧实圆润，才能真正留得住青春，现在就来看看如何保养苹果肌脸颊吧。

“苹果肌”的位置是在眼睛下方二公分处的肌肉组织，呈倒三角形状，又称为“笑肌”。饱满的“苹果肌”可以让脸颊呈现出如苹果般的曲线，即使不笑，看起来也像在笑的感觉，显得年轻又甜美。

使用进补精华

随着年龄的增长和外界环境的变化（干燥、污染等），肌肤胶原蛋白的流失是不可避免的，想要减缓这一过程就需要为肌肤补充水分和营养。选择高机能、带有进补功能的精华，可以更高效的深度滋润肌肤，从表层防止肌肤出现细纹和松弛，巩固肌肤底层胶原蛋白的流失，让肌肤恢复弹润。

后焕颜修护精华



Whoo后焕颜修护精华液 RMB 8000/40ml

萃取以自然之力生长30年以上山参，打造改变命运的时光之宝。拥有天然山参生命力的名作，只为皇后的肌肤而诞生。作为后品牌不朽的名作，焕颜修护精华根据本草排位论配方之道，调理肌肤“气、血、精”三大元素。让冬虫夏草汲取山参、鹿茸、何首乌之精华，凝萃成拥有数倍功效的全新成分：山参冬虫夏草，可盈气驻颜，补充肌肤能量；鹿茸冬虫夏草，可养血亮颜，促进肌肤循环；何首乌冬虫夏草，补精润颜，再现新活神采。让肌肤尊享奢宠的永恒之美，实现皇后的不朽传奇。

柏瑞特舒颜抚纹立体塑颜精华乳

柏瑞特舒颜抚纹立体塑颜精华乳 RMB780/50ml

本品主要针对下半脸松弛及纹理，蕴含三重充盈精粹，深入肌肤底层，重组肌底细胞排列，同时修复胶原纤维及弹力网，重塑面部三维支撑网，提拉松弛肌肉及轮廓，再现年轻面庞。

怡丽丝尔ELIXIR 优悦活颜金致凝缩蜜

怡丽丝尔ELIXIR 优悦活颜金致凝缩蜜 RMB580/35mL

肌醇成分促进肌肤自生胶原蛋白，保护VII型胶原蛋白顺畅形成，赋予肌肤向上提拉的紧致弹力。采用独特细微粒子压缩乳化技术， 将严格甄选的精华美容成分渗透至肌肤。质地水润轻盈，丰盈触感。

ProX肌源活颜三维青春精华

ProX肌源活颜三维青春精华 RMB450/30ml

又名“苹果肌精华”，成分含洋蓟精粹，帮助促进大胶原和微胶原生成，淡化细纹，赋予肌肤紧实弹性；胜肽组合（五胜肽+二胜肽）共同作用，刺激大胶原和微胶原的生成，

充盈肌肤抚平皱纹；B3（烟酰胺）激发细胞能量，改善肤质，修护肌肤多种岁月痕迹。从根源促进胶原蛋白生成，重塑胶原蛋白结构，28天彰显3D苹果肌——充盈饱满，紧致提拉，细滑减纹。

林依晨写真

按摩提拉紧致

每日配合提拉紧致的护肤品进行提拉按摩，可以帮助苹果肌恢复元气，也能预防苹果肌的下垂。每晚护肤保养时，将紧致精华或乳霜均匀涂满全脸，双手轻轻地从鼻翼沿着苹果肌下方向上提拉至太阳穴，多次按摩提拉；然后再从嘴角向两侧按摩提拉至耳下，重复多次；之后从下巴两侧按摩提拉至耳后；最后用双手大拇指及食指轻轻向上揉捏苹果肌底部，再次促进护肤品的吸收，激活苹果肌，让它更加弹润紧实。

资生堂悦薇珀翡塑颜抗皱霜

资生堂悦薇珀翡塑颜抗皱霜 RMB 780 / 15mL

一款集抗皱与卓效美白成分的多效修护高机能霜，提拉、紧致、抚纹、白皙，使肌肤焕然若新。卓效抗皱成分纯视黄醇，非凡纯度与活性，快速改善过硬角质层状态，促进胶原生成，强化基底膜细胞，恢复表皮正常的代谢，淡化皱纹，令肌肤饱满平滑。高能美白精华4MSK，有效抑制酪氨酸酶的活性，抑制黑色素生成，促进色斑部位淡化和排出，重现年轻白皙的肌肤。复合紧颜精粹VP8，蕴含橄榄叶、茶叶、阿尔泰柴胡根、东当归根提取物， 有效预防老化蛋白质的生成，同时促进真皮层胶原蛋白的生成，多方位提拉紧致，有助于改善肌肤细纹、松弛等多种老化迹象。

兰芝修颜按摩仪 RMB428

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世界首个不对称滚珠，完美贴合，提升每一寸肌肤，3分钟提拉按摩，开启卓越塑颜体验，感受提升、紧致、弹润。在兰芝基础护肤护理步骤后，使用兰芝修颜按摩仪按摩脸部各部位10次，提升面部肌肤轮廓，精致提升塑形。

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“有记忆”的冻霜质地，让肌肤在睡眠间找回年轻。睡眠间紧塑轮廓，帮助肌肤回复年轻紧实弹润，为面部勾勒上扬线。

吃货林依晨

日常饮食补充胶原蛋白

想要肌肤好，平时也要注意饮食的均衡，过度的节食会让人面黄肌瘦，所以健康的饮食才是变美变瘦的关键。多多补充蛋白质和维生素，有利于调节机体和新陈代谢，肌肤也会随之更有光泽。

日常还可以吃一些胶原蛋白含量较高的食物，例如猪蹄、鸡翅、牛筋、鱼皮等等，但也要注意别过量使用。也可以服用补充胶原蛋白的补品，但也不要过分依赖，毕竟大多数营养成分还是要从一日三餐中摄入。生活中要多补充水分，不要让身体处于缺水的状态，多喝水会帮助身体排毒，也是肌肤保养的必需。