章子怡罕见被大女儿晒 却暴露了颜值bug

2018.01.25 21:14:11 新浪时尚

导语：章子怡和汪峰结婚以后，和继女小苹果一直相处得不错，章子怡也多次在公开场合表示自己很爱她，而近日小苹果玩某社交软件，罕见晒出章子怡，两人互动有趣，但是耿直无ps的镜头却暴露了章子怡的抬头纹，女神一下子显老了十岁。（来源：pclady）

当年章子怡下嫁汪峰，一直不被大家看好，认为离过婚、生过孩子的汪峰（我看是颜值）配不上我们的国际章。

然后结婚多年，一家子日常有爱的画面，让大家慢慢地少操了这份心，人家合适着呢！家庭美满着呢！

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生了两个人的爱情结晶“醒醒”之后，咱国际章也变成了“女儿奴”了，日常晒娃的程度不比普通妈妈少。

而对于继女，国际章堪称“继母典范”！没有因为不是自己生的而不疼爱，更没有因为有了自己的女儿而冷落她。反而是特别的爱护她，照顾她。曾多次公开场合表示“我很爱我的大女儿”，在《演员的诞生》节目上看完选手关于重组家庭兄弟情的一段表演后，章子怡突然哽咽的说：“我的大女儿，她不是我亲生的，但是我要把我所有的爱都给她。”

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所以两人日常的关系一向很融洽，经常勾肩搭背、有说有笑，情同姐妹。

对比妈妈高调的示爱，作为大女儿的“小苹果”平时则“低调”许多，不过近日小苹果玩起了某软件，就罕见地晒出了自己的妈妈章子怡。

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小苹果先叫了两声妈妈，又改口叫“仙女”，章子怡立刻回头“哎”了一声，小苹果提问：两条腿的老鼠是啥？章子怡很认真地思考起来，然后给出了一个很爆笑的答案：唐老鸭！一说完，章子怡就意识到自己的答案错了，然后笑得缩成一团。

看着这温馨有爱的画面，wuli国际章又妥妥的圈了一把粉！不过在大女儿耿直、无ps的镜头下，章子怡却暴露自己的抬头纹，看起来瞬间老了十岁！

抬头纹又称之为额部皱纹，受表情影响很大，如果经常扬眉看人、物，爱摸额头，或者大量失水、暴瘦就极容易产生抬头纹。

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抬头纹一旦产生就和其他皱纹一样，是不可逆的了，需要通过一些医美的科技去解决。如果是动态纹，可以通过注射肉毒素去除；如果是静态纹，则可以通过注射玻尿酸、埋线提拉、拉皮手术进行改善。手术过后还有需要繁杂的护理，真心让人累。

对付皱纹这个“讨厌鬼”不容易，正确的做法是预防大过治疗，防患于未然！那么如何通过日常保养的方法预防抬头纹呢？

1、改掉一些助长皱纹的坏习惯

像扬眉看人、喜欢皱眉，摸额头、撑脸、扶脸这些小动作平时就要注意了，尽力别做；笑的是时候也尽量被太过夸张，人在大笑的时候会牵动多块肌肉，而肌肉长期收缩后更容易产生皱纹。

2、多吃胶冻类食物

平时注意多吃胶冻类的食品如肉皮，鱼肝油等，能使皮肤富更有弹性。

3、做好防晒工作

如果长期在阳光下暴晒，皮肤水分大量蒸发，皮肤干燥，弹力纤维下降，就很容易引起皱纹。不管是出于预防抬头纹还是预防其他的皱纹的产生，防晒都是必做的一个护肤工作，日常出门要习惯戴帽子，撑伞，擦防晒霜。

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Ultrasun是来自瑞士高科技防晒品牌，瑞士滑雪队和德国沙滩排球队都推荐的品牌，它和市面上其他防晒的不同之处在于添加了抗近红外线的科技，防晒更全面；运用创新轻薄凝胶配方，可以让肌肤快速吸收，后续上妆不搓泥；同时含有非常强大的抗氧化系统，纠正老化痕迹，减少细纹的产生。

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美国时下非常热门的医美级皮肤护理品牌，专注于皮肤的各种细节小问题。主打全波段防晒，提供最全面的覆盖保护，起到360度保护作用。成分温和不刺激，有效防止晒伤，防止皮肤老化问题。质地有些厚重，但很好抹开，上脸之后白了一号，而且让皮肤看起来光滑、紧实有光泽。集抗衰老、保湿和防晒于一身。

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4、做好保湿工作

如前面所说，抬头纹的产生也可能是因为肌肤出现缺水的情况了，皮肤保养可以不美白，但是补水保湿却是谁都不可以落下的！

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物美价廉的一款面膜，含有高浓度视黄醇Ex、透明质酸、果酸，对抗干燥和小细纹等问题小CASE。同时含有蜂乳、大豆等成分，很多朋友用完之后都感觉脸嫩嫩的，还能保持一整天嫩滑的感觉，滋润保湿效果非常好。耳挂式3D面膜，容易打开且、容易贴合，服帖度一级棒。

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珂润主打生产敏感肌都能使用的护肤品，成分很温和不刺激。这款含有珂润特殊成分，能深入到肌肤深层，保湿力强劲，关键还不黏腻！孕妇宝宝都可以安心使用。

5、提前做好抗皱

一般到了25岁，胶原蛋白就开始大量流失，开始出现衰老问题，所以经常听到说女生到了25岁才开始需要做抗衰老工作，市面上的衰老产品也并不适合25岁以下的年轻肌肤，但实际现在已经出现多抗衰老产品适合年轻肌肤使用，而且越早做抗衰老工作，效果越好。

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POLA作为日本贵妇级保养品，品质一直有保证。这款精华是POLA精心研发十五年的成果 ，是现在日本唯一的真正对皱纹有改善的化妆品，所以价格上也并不便宜，一只才20g，不过它可以针对局部衰老问题，脸上哪里有问题就涂哪儿，也是可以用很久了！