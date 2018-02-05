早春美白季做这些可以变更白

2018.02.05 15:08:36 新浪时尚

导语：2月4日是我国传统的立春节气，2018年第一缕春天的气息已经到来。今天就来聊聊每年我们都会提到的早春美白季。虽然说这是美白的好时节，但是如果你以为干坐着就可以让肌肤自己变白，那也是完全不可能的事情。（编辑：pooky）

相信爱美的你对于早春美白季早已听过太多次，但是你真的知道为什么春天是最好的美白时节嘛？你知道在春天做些什么，才可以真的把握住这一年一次的美白时机嘛？

“早春美白季”字面意思就是说应该在春季美白，但其实这个说法的初衷，是为了提醒大家要从春天开始重视美白了。对于大部分人来说，美白似乎是夏天才要特别注意的事，但事实上，想要整个夏天都让肌肤一直保持白皙透亮，从春季开始就要开始坚持使用美白类护肤品，这是为什么呢？

原因1：紫外线一年四季都很强

虽然夏天的光照要比春天强，但紫外线流量其实并没差很多，说白了，肌肤在春天被晒黑的几率也很大。另外，春季空气的下沉扰动较强，风比较大，能防止阻碍光照的雾霾和云层聚集，因此肌肤受到阳光侵袭的机会也很多，所以在春天除了坚持防晒以外，美白类产品也要着手开始使用了。

原因2：肌肤的氧化是不间断的

氧化不仅会造成肌肤老化，还会加速黑色素的成熟，使肌肤变黑，斑点产生，并且空气以及阳光给肌肤带来的氧化伤害是一年四季都不会间断的，所以不只是夏天，就算不那么炎热的春天也应该使用一些美白类产品。

原因3：肌肤变黑需要一个过程

黑色素的成熟需要一段时间，也就是说，肌肤变黑、色斑的产生加深是一个过程，所以，夏天肌肤变黑并不仅仅和夏天的环境以及护肤习惯有关，而很可能是春季的防晒美白工作没有做好，使肌肤晦暗和色斑问题在夏季突然爆发。

原因4：色斑一旦形成就很难淡化

色斑的出现其实已经是黑色素聚集所呈现的最终状态了，也就是说，色斑远远要比肤色变黑更难处理，使用美白产品也需要至少3个月以上的时间才能够看到明显的效果，因此，如果想让之前形成的色斑或是肌肤色号问题在夏季不会加重，那从春天就要开始使用美白产品。

原因5：美白问题在春季更容易被解决

春季气温没有夏季炎热，皮脂分泌也较少，肌肤氧化的速度比较慢，所可能产生炎症瑕疵的机会也比较少，因此，如果有色斑、痘印等问题，在这个季节处理起来要比夏天更容易。

单品推荐：

欧缇丽/Caudalie 臻美亮白精华液

作为欧缇丽首款蕴含葡萄蔓威尼菲霖的亮白精华液，其首屈一指的配方浓度可有效淡化肌肤色斑，重现亮白光泽。在为期八周的临床测试中，第四周就已出现明显的淡化色斑功效。凭借在改善肌肤光泽及提升肌肤透明度方面的非凡功效，欧缇丽臻美亮白精华液成为欧缇丽该系列中的明星产品。从2008年起，本产品以出众的肤色亮白效果蝉联法国护肤产品榜首。

科颜氏/Kiehl’s 集焕白均衡亮肤淡斑精华液

集焕白均衡亮肤淡斑精华液配方的关键成分为活力维C，因此涂抹之后可即刻发挥100%活性，迅速渗透肌肤，阻止黑色素堆积，并能够在击退暗斑的同时，保持肌肤透亮润白。除此之外，集焕白均衡亮肤淡斑精华液蕴含白桦萃取精华 与牡丹萃取精华，珠联璧合，功效卓著，快速修复肌肤问题，适宜持续使用，肤色显著更均匀净透。

馥蕾诗/Fresh 牡丹焕白滋养睡眠面膜

含有Fresh特有的亮白复合成分，能够作用于肌肤的修复机制，借由睡眠中肌肤最易吸收养分之时，将活性亮白配方注入肌肤底层，强化美白功效，同时为肌肤注入水分，具有持续保湿长达24小时的卓越功效。每周使用一至两次，于临睡前轻轻涂抹一层，隔天醒来，肌肤重现健康净白光采。

茱莉蔻/Jurlique 活机润白亮肤精华露

卓效美白富含新型卡卡杜李美白配方（VITABRIGHTKX成分），混合多种植物萃取物质，褪黑亮白，均匀肤色，减淡色素沉淀，修复受损肌肤，使原本脆弱的肌肤重新焕发光采，含生物糖胶与红花油成分，有效锁住水分，持久呵护，绽现亮白匀净健康肌肤。

当然，选对产品，还要配合良好的护肤习惯才可以真正达到美白的效果。比如，你要先逃开这些错误的美白方法：

误区一：用刺激产品

肌肤任何时候都需要嗬护，除非有医生处方，否则绝对不宜用刺激的美白方法。不要以为天然食材便安全，因为说柠檬可以美白，就妄想的把柠檬汁涂在脸上很容易导致肌肤红肿过敏，也千万别以为用撕拉式的面膜就能够达到美白，这些只会让你肌肤变得越来越敏感。

误区二：忽视防晒的作用

涂抹防晒品以及隔离霜应该是每个季节都需要的，很多MM却只是认为只有夏天才需要涂抹，而且为了节省，每次只涂抹一点点防晒霜，只有一点点防晒霜其实根本起不到防晒作用，要知道光污染对肌肤造成的伤害是不可逆转的，不仅是脸部，在涂抹防晒霜的时候也同样不可以忽略颈部，只有细心保养，才能在美白道路上走的更远。

误区三：乱用产品

用错产品等如行冤枉路，想美白事半功倍，首先要了解自己肌肤的需要，如果你只是肤色暗哑和不平均， 每天选用含有美白的乳液，在出门前记得擦防晒霜即可；如果你是因为色斑等原因，就要去擦淡斑精华液，还有出门前要涂抹隔离霜，防止光污染。

误区四：过度去角质

很多MM知道去角质好，但是过度的去角质却不是美白的好帮手，因为角质层变得过薄导致肌肤泛红，甚至会起很多的痘痘，这些相信都不是你去角质的初衷吧！选择轻柔的去角质产品，每周一次就可以了，因为去角质主要是帮助你更好的吸收美白产品，本身去角质是不会产生美白的效果的。