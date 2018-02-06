范冰冰diss的这8款美妆品真的那么不堪吗？

2018.02.06 15:46:15 新浪时尚

导语：颜值逆天的范冰冰自从在小红书上分享了美丽心得之后就一发不可收拾，2月5日晚间，她又发布了一篇超长的分享，这次不是种草，而是替大家“除草”。范爷一口气diss了8款大名鼎鼎的美妆品，但是它们真的那么不堪吗？（编辑：pooky）

话说自从有了小红书，我们发现了原来那么多女明星都是“美妆博主”。曾经我们盯着网红的推荐种草拔草，但其实心里并不知道这个网红究竟卸了妆长什么样子。但是现在，我们可以看女明星们的私人分享，这草种的可以说是很开心了。

别人都在种草，而耿直的范冰冰却在2月5日晚上发表了一篇超长的美妆心得，一次性吐槽了8款我们耳熟能详的美妆单品。不过看了她的使用心得，小编却有了一些不同意见。这里面竟然有好多都是编辑部同学们的爱用品，可能真的是每个人肤质以及需求不同，所以同一件美妆产品的使用感受也有不同吧。

为了避免“一言堂”的局面出现，小编也用一上午的时间耐心的“走访”了整个编辑部，针对被范爷diss的这8款单品，询问和记录下了使用过的同事们的心得。

在范爷的吐槽开始之前，她自己也表明了自己的肤质是大！干！皮！

1号产品：Dr.Jart+蒂佳婷密集修护清洁毛孔橡胶娃娃面膜（灰色）

范爷用了很大的篇幅去吐槽这款蒂佳婷的面膜，不过编辑搜了一下某宝，这款面膜还真的是不！便！宜！呢，就连范爷也在行文中表示了这一点。那也不能成为淘汰给李晨的理由不是？自己不爱用，又因为不便宜舍不得扔掉，就淘汰给了男票，求此刻敷着“橡胶面具”面膜的大黑牛的心理阴影面积。

范冰冰使用感受：补水舒缓效果差、使用过程复杂

因为这款面膜是如此的“贵”，以至于小编走访了整个编辑部，也没有遇到用过它的小伙伴（贫穷限制了我们敷面膜）。所以暂时无法提供给大家其他人的真实使用感受。有“土豪粉丝”用过的，请你大声告诉我们你的感受！！

编辑有话说：虽然没有用过这款面膜，但是编辑负责任的帮大家查了一下官网，被范爷吐槽的这款面膜是一款清洁面膜，主打效果是清洁毛孔，所以范爷是否误把这款面膜当做了保湿面膜呢？

2号产品：Dr.Jart+蒂佳婷蓝色补水绿色舒缓要玩丸面膜

范爷接下来吐槽的还是蒂佳婷的面膜，这次换了更出名的明星单品——药丸面膜。

范冰冰使用感受：面膜纸厚、不贴合、不吸收

编辑有话说：对于这款相对“平价”的面膜来说，编辑部同事们可有发言权了。

@小美麻麻：非常爱用的面膜，因为是干性皮所以不太喜欢啫喱状或乳液状面膜，喜欢蓝药丸内容物更偏水状，补水效果不错，温和不刺激，绿药丸的药味不喜欢，所以只囤蓝药丸。

@荷兰喵小贱：蒂佳婷“药丸面膜”（绿色）很喜欢用绿色的这一款药丸面膜，敷上去很清爽，水分感爆棚，感觉肌肤正在大口大口的喝水。肌肤很舒适没有刺激感，朋友说是一股药味儿，但我个人比较喜欢这个味道，清新又舒适。摘下面膜之后，肌肤非常水润，有点嘭嘭感，之后再进行日常的护肤步骤，锁住水分，一整晚都非常水润。

编辑部中，用过这款面膜的同事都说好~~所以化妆品这种东西，还是要自己试了才知道。

3号产品：Botanist 洗发水&护发素

这款曾经靠颜值征服了社交网络的网红洗护产品也登上了范爷的第一期吐槽榜。

范冰冰使用感受：涩、不顺滑

编辑有话说：

@小瘦儿：因为不含硅，洗后涩涩的。无法拯救发尾的干枯和开叉。

看来这套洗护产品可能真的还是只能靠颜值了吧。

4号产品：芭比波朗密集修护菁华粉底液SPF40 PA++++（虫草粉底液）

这可是作为“底妆世家”的bobbi brown 最近狂推的一款产品，不少明星都为它打call 。

范冰冰使用感受：厚、推不开、假白、氧化暗沉

编辑有话说：

@小瘦儿：含有护肤精华成分的粉底液，但是你不要指望它可以代替护肤品。质地轻薄，比较好推开，色号丰富。需要配合使用定妆产品。

看来范冰冰和我们的编辑对于这款产品的使用感受也非常不一样，对于假白，范爷的粉底液是购入于法国，在白种人占主导地位的西方国家，通常即使是同一款粉底液色号和我们国内市场上投放的配货也会有区别的。

编辑猜想，范爷这样的白皙肌肤，在国内选粉底肯定挑最白的，是不是到了戛纳，也买了最白的色号？可是西方市场上的最白色号，即使用在范冰冰脸上，可能也会出现“假白”的妆效。

5号产品：欧缇丽葡萄精华爽肤水

大葡萄家的明星产品也难逃被范冰冰diss的结局。

范冰冰使用感受：“辣眼睛”、刺激

编辑有话说：

@希希年糕：大葡萄感觉是外出旅行居家必备喷雾，保湿镇定舒缓，还能驱蚊消除蚊虫叮咬带来的瘙痒。

@小美麻麻：大葡萄喷雾摇过后精油的味道是喷过后很长时间都挥之不去的，喜欢把小瓶的放在车里，开车提神特别好用，喷完瞬间清醒，放在办公桌上也很实用，比一般的喷雾更保湿，提神醒脑利器。

@荷兰喵小贱：听过很多人吐槽不喜欢这个味道，但我却对这个清爽的味道上瘾。尤其是改良过喷头的新版大葡萄，喷在脸上呈雾状，很细腻，可以缓解肌肤的干燥和干热感。夏天可以用来降温提神，冬季用来及时补充水分，缓解暖气房中的干燥，可以说是一瓶接一瓶的在用，根本停不下来。

恩......编辑们可能真的是平时工作太辛苦了，已经逼的大家用一款喷雾来提神醒脑了。（虽然它的味道真的很提神）。但是范爷说的刺激现象，3位用过的同事却都没有提及。

6号产品：彼得罗夫玫瑰舒润瞬采修护面膜（玫瑰面膜）

这款范爷被颜值所吸引而购入的面膜，最终沦为了吐槽的对象。

范冰冰使用感受：质地厚、难吸收、没有美白保湿效果

编辑有话说：

@冰冰：我感觉彼得罗夫那款玫瑰的跟青瓜的没啥区别，补了水之后，皮肤自然就会显得白，跟刚洗完脸的效果差不多。

@YumengCheung：颜色是真好看，果冻质地粉粉的，看上去少女心爆棚，但是至于效果真的没啥感觉，也没啥过敏啊之类的这种不好，但是说有多补水我没什么特别感觉，感觉用与没用没区别，我当时是抱着赶快用完赶快扔的心态坚持每周用一次的。

@希希年糕：质地很好用起来舒服就是没什么效果。而且价格也不便宜。

看完大家的使用感受，觉得还是彼得罗夫的看家产品青瓜面膜性价比好一些。

7号产品：VDL贝壳提亮液

这款主打性价比的韩国彩妆也被无数网红安利过，妹纸们入手的一刹那，绝对以为可以get韩国女生的水光肌了。但结果呢？

范冰冰使用感受：闪粉夸张、脸大两圈

编辑有话说：

@希希年糕：确实能够整体提亮肤色，但不具备任何遮暇功效，涂抹以后面部的确立体感更强了，价格不贵还算实惠。

可能范冰冰真的是天颜，所以觉得效果不好，对于我们凡人来说，大概还是有些功效的。

8号产品：妮维雅inshower身体乳

范冰冰使用感受：没有效果

编辑有话说：

和第一款蒂佳婷的面膜一样，此次小编也没有在编辑部里找到用过这款妮维雅身体乳的同事。

但是就在对大家的走访过程中，神奇的一幕发生了。当女生们纷纷听说有一款可以在沐浴过程中使用的身体乳之后，即使看到了范冰冰的吐槽，还是有好几个同事都表示想买一瓶来试试。。。。

原来，女人买美妆品，真的完全没有理性和任何规律可言。只要有兴趣，我就要拥有。即使结果“一败涂地”，我也要亲身试了才Say NO！

就是这样的恶性循环，导致我们的每个人囤积的鸡肋美妆品越来越多，不爱用，又舍不得扔掉。对此，贴心的范爷在这篇吐槽贴的最后，也帮我们这些产品找到了一个去处——

没想到啊没想到，一篇美妆除草心得都能被喂狗粮。原来你是这样的范冰冰。