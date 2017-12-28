千万别碰 有一种减肥“毒药”叫致胖早餐

2017.12.27 17:49:42 新浪时尚

导语：对于既想要瘦身又想要健康身体的妹子来说，早餐是绝对要吃的，但也不能乱吃！什么早餐吃了发胖，什么早餐是必须要尝试的健康上品？看看就知道啦！（来源：海报时尚网）

烧饼油条

致胖早餐1：烧饼油条

传统的MM大多会选择中式早点，买个烧饼油条就上班去了。其实，油条的脂肪含量非常高，每根油条有220卡路里。烧饼、油条是高温油炸食品，经过高温油炸之后，吸收了相当多的油，油脂含量严重超标，而且营养素被破坏，还会产生致癌物质，不宜长期使用。

西式早餐

致胖早餐2：西式早餐

许多OL都喜欢去麦当劳、KFC、7-11买早餐，如：汉堡包、油炸鸡翅、薯条等。虽然美味可口，但西式早餐所含的热量比起中式早餐高出许多。汉堡里的肉、鸡翅或薯条的油量严重超标，吃进去不堆积成脂肪才怪叻。而且，汉堡里只有薄薄的一片生菜，所提供的维生素根本不能满足身体需求。

零食早餐

致胖早餐3：零食早餐

上班族都会在家里或公司备一些零食，如雪饼、饼干、巧克力等，以备不时之需，甚至把它们当早餐。其实，这样是相当不健康的。零食多数属于干食，对于早晨处于半脱水状态的人体来说，是不利于消化吸收的。而且饼干等零食主要原料是谷物，虽然能在短时间内提供能量，但很快会使人体再次感到饥饿，临近中午时血糖水平会明显下降。早餐吃零食容易导致营养不足，体质下降，引起病菌入侵。

降低饥饿感

有研究表示，早饭能够有效地降低一天晚些时候的饥饿感，有利于持续减肥，同时还能提供身体营养物质，这些物质有助于提高新陈代谢。

绿豆

早餐必吃的超强减肥食物

1、绿豆

绿豆具有清热解毒、除湿利尿、消暑解渴的功效，多喝绿豆汤有利于排毒、消肿，不过煮的时间不宜过长，以免有机酸等受到破坏而降低作用。

燕麦

2、燕麦

燕麦能滑肠通便，配合纤维促进肠胃蠕动，发挥通便排毒的作用。将蒸熟的燕麦打成汁当作饮料来喝是不错的选择，搅打时也可加入其他食材，如苹果、葡萄干，营养又能促进排便！

红豆

3、红豆

可增加肠胃蠕动，减少便秘，促进排尿。可在睡前将红豆用电饭煲炖煮浸泡一段时间，隔天将无糖的红豆汤水当开水喝，能有效促进排毒。

胡萝卜

4、胡萝卜

胡萝卜对改善便秘很有帮助，也富含β-胡萝卜素，可中和毒素。新鲜的胡萝卜排毒效果比较好，因为它能清热解毒，润肠通便，打成汁再加上蜂蜜、柠檬汁，既好喝又解渴，也有利排毒。

莲藕

5、莲藕

莲藕的利尿作用，能促进体内废物快速排出藉此净化血液。莲藕冷热食用皆宜，将莲藕打成汁，可加一点蜂蜜调味直接饮用，也可以小火加温，加一点糖，趁温热时喝。

即使再忙碌，也别忘了给自己准备一份营养均衡的早餐。