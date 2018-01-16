减肥神助攻 这13种食物帮你燃烧脂肪

2018.01.15 17:39:46 新浪时尚

导语：三分吃七分练，不合理膳食怎么练都瞎掰。尝试这些食物，加速身体代谢，燃烧脂肪，消除毒素~（来源：爱丽时尚网）

酸豆

十分陌生的一种食物，它常常出现在印度菜里。不过最近它和减肥挂上了钩，让你充满饱腹感，降低你的食欲，增加脂肪燃烧，加速新陈代谢。

姜黄

不仅能减少你身体里的慢性炎症，并且能减少你脂肪细胞的炎症。科学表明，从细胞入手降低你的脂肪，更好的减轻你的重量。

番茄汁

番茄汁有助于减少炎症，番茄又是个很好补充维生素的食物，它可以缩小你的脂肪细胞，有助于体内脂肪分解~

羽衣甘蓝

蔬菜之王，被称作地球上最有营养的食物。它有助于抑制食欲和清除体内毒素。很多超模都是羽衣甘蓝的真爱粉，四杯羽衣甘蓝有10克纤维和足够的营养物质排出肝脏里的毒素。名副其实的“清道夫”。

三文鱼

可以消耗腹部脂肪的三文鱼，减小你的腰围，还可以激活甲状腺激素加快新陈代谢。日料走起吧~

西兰花

西蓝花中的萝卜硫素是一种刺激霉，刺激你的脂肪细胞，促进燃脂。

牛油果

它的不饱和脂肪酸可以增加细胞粘膜，使细胞更好的活动燃烧脂肪，促进新陈代谢。

巴西坚果

总说坚果里面还有油分，实际上它们是小脂肪燃烧器，将甲状腺激素转化成有效的形式促进新陈代谢。将毒素排出促进脂肪细胞活动，促进减脂。

奇亚籽

富含Ω-3脂肪酸，纤维和蛋白质。看似不起眼的小食物，可以帮助抑制食欲，燃烧脂肪。将它们浸泡15分钟，使它们的大小膨胀到它们的10倍，使你产生饱腹感。

牡蛎

当你想节食或者外出用餐时，如果是海鲜你可以选择牡蛎。热量低于50卡不说，丰富的锌含量也是你营养所需，有助于抑制食欲。

椰子油

椰子油中含有甘油三脂，优先使用这些能量减少他们变成脂肪的机会。你可以用椰子油来做沙拉。

肉桂

增加细胞活动，促进脂肪消耗。当然我说的是肉桂粉，吃一个肉桂面包可是不成的。

咖啡

清晨一杯咖啡，排出体内毒素。刺激你的身上限速燃烧脂肪。锻炼前20分钟喝上一杯咖啡，注意一定要是黑咖啡，让你的运动效果加倍！