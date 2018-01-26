冬季瘦身的20条建议 开春迎接新的自己

2018.01.26 17:28:01 新浪时尚

导语：本来早晚是有氧运动的最佳时间，可是现在的温度我真的伸不开腿啊！不知道这种没暖气的日子你们怎么过的，更别说运动了。注意好生活细节吧！让你就算懒一个冬天也不会涨肉。（来源：爱丽时尚网）

1、将有氧锻炼和力量训练结合起来进行，如在每组力量训练之间跳绳。

2、别老坐在沙发上看电视，当开始播放广告时，站起身来做俯卧撑、仰卧起坐或是开合跳。

3、经常打扫厨房，不仅能健身，还能处理掉垃圾食品，一箭双雕。

4、如果你在一周内能严格地控制饮食中脂肪、糖类和淀粉的摄入量，每周放纵饮食一次并不会有太大的影响，餐后多运动就行了。

5、适量地吃些鸡爪子而不是鸡翅膀，前者含有更多的蛋白质，而脂肪、盐分和热量更低。

6、10分钟跳绳所燃烧的热量等同于15分钟慢跑，而且不受场地限制。

7、火鸡肉永远是一道瘦身肉食，它不仅营养价值高，而且热量低。

8、一旦在健身或饮食方面取得了小小的进步，就及时记录在日记本上，这些小成就积累起来会提升减脂的自信心。

9、做饭的时候，用茶匙的背面（国人不妨用筷子尖点一下就行了）来品尝味道，这样摄入的热量能减少些。

11、用黑巧克力代替奶油巧克力，前者糖分更低，而含有更多的能提高体力的抗氧化剂。

12、在强度比较大的健身锻炼之后，吃一片抹了花生酱的全麦面包，能够迅速补充体力。

13、进行“波比式”锻炼。它是一种增强式锻炼，全身每一个重要肌肉群都被调动起来，还能提高肌肉力量和耐力。

做法：站立，双臂放在身体两侧，双膝弯曲，双手放在双脚前面的地面上（呈深蹲姿势），双腿向后用力蹬出，做出俯卧撑的支架姿势，让肩膀到脚后跟呈一直线；然后回到深蹲姿势，再回到初始的站立姿势。

14、定期体检。常规的血生化测试能够提前预知你是否患有肥胖症或与之相关的代谢综合征（如高血脂、高胆固醇和脂肪肝）。

15、住在楼房高层的朋友别坐电梯了，每爬楼梯10分钟就能燃烧100千卡的热量。

16、每天早晨起来做几个俯卧撑，这种上肢肌肉训练能让你一整天感到动力十足，热量持续燃烧。

17、做色拉时用香醋代替奶油沙拉酱，能减少摄入200千卡的热量。

18、避免吃炸薯条，吃汉堡时去掉奶酪，又可减少300千卡的热量摄入。

19、记录每天吃的食物，这样每天摄入的热量就会减少250千卡，每月体重就能减轻2磅（1磅≈0.45公斤）。

20、短跑时在腰间、大臂系上负重沙袋，这样能燃烧掉更多的脂肪。