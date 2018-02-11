跳绳减肥新方法 这样跳才能“狠”瘦不停

2018.02.09 17:52:36 新浪时尚

导语：跳绳减肥法简单又燃脂，用来瘦身减肥最好不过。但是如果掌握不好跳绳减肥的最佳时间，将会严重影响减脂效率。因此，采用跳绳减肥法减肥前，一定要对跳绳减肥的最佳时间了解清楚。针对“跳绳减肥的最佳时间”这个绝大多数肥胖人士都疑惑的问题，小编在下面的文章中做出了详细的介绍，一起来看看吧！（来源：爱丽时尚网）

跳绳减肥的最佳时间分析：

1、一天中哪个时间最适合跳绳？

想要通过跳绳减肥，小编不提倡大家晨练，进行跳绳减肥，有的人闻鸡起舞，甚至三四点钟即爬起来锻炼，然后再回去睡个回笼觉，这不但易受空气污染，还会使生物钟错乱，导致疲劳、早衰。因为日出前地面空气污染最重且此时氧气也少。日出后绿色植物开始光合作用，吸入二氧化碳吐出氧气，空气方达清新。所以，日出后进行跳绳活动才是跳绳减肥的最佳时间。

2、饭前饭后哪个时间跳绳减肥效果好？

据了解，有人在饭前进行跳绳运动以便减少食欲。其实，这是不科学的。理论上来说饭前和饭后一小时是不可进行剧烈运动的，人体活动状态最好的时段应该是下午3点到晚上8点，所以，在此时间段内进行跳绳减肥效果会比较好。另外，想提高跳绳水平的朋友，一定要牢记这一跳绳减肥的最佳时间。

3、跳绳多长时间才能减肥？

通过跳绳减肥，最低不要低于30分钟，因为低于30分钟根本达不到消耗脂肪的目的，最长不要超过2个小时，因为多于两个小时的过度训练会使身体极度疲劳。每周跳绳不应少于4次但也不可多于6次，每次持续运动40分钟即可。一般需要有一天的休息和思考，这样提高更快。当然，每次跳多长时间，这是很灵活的，完全可以根据你的身体情况及减肥需要量而定。

刚开始学跳绳的时候，可能刚跳一会就气喘如牛了，那么就不必非强迫自己跳多长时间。动作熟练之后，运动了很久，尚觉得意犹未尽，大可以增加时间。

4、跳绳次数如何增加减脂效果更显著？

这一点也属于跳绳减肥的最佳时间范畴。想要收获更显著的瘦身效果，专家建议：刚开始每天跳60-100下，并分2-3次跳完，间隔休息1分钟左右。以后每天逐渐增加次数，增加的幅度以不感觉过度疲劳为宜。当增加到每天400-500下时，就可以开始正式的跳绳减肥。以后每天保持跳400-500下，分2次进行，间隔休息1分钟，跳跃的速度保持在每分钟60-160次之间。

正确的跳绳减肥方法

想要健康高效减脂，除了跳绳减肥的最佳时间外，正确的跳绳减肥方法也至关重要。两手分别握住绳两端的把手，通常情况下以一脚踩住绳子中间，两臂屈肘将小臂抬平，绳子被拉直即为适合的长度。跳绳时要用前脚掌起跳和落地，切记不要用全脚或脚跟落地，以免脑部受到震动。当跃起时，不要极度弯曲身体，要成自然弯曲的姿势。跳时，呼吸要自然有节奏。

此外，大家还要注意，在向前摇时，大臂靠近身体两侧，肘稍外展，上臂近似水平，用手腕发力做外展内旋运动，使两手在体侧做画圆动作。每摇动一次，绳子从地面经身后向上向下，回旋一周，绳子转动的速度和手摇绳的速度成正比，摇动越快，则绳子回旋越快。

通过上文对“跳绳减肥的最佳时间”这个问题的介绍，相信大家都知道今后何时跳绳减肥效果最好了。跳绳是名副其实的“卡路里杀手”，但是如果不能在正确的时间跳绳，将大大影响减脂效率。因此，牢记跳绳减肥的最佳时间是大家减肥前的首要任务。希望以上小编针对跳绳减肥的最佳时间做出的介绍，能为大家减脂瘦身带来巨大帮助。