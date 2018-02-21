赖床不如运动 清晨腹部瑜伽唤醒你的腹肌

2018.02.09 17:58:35 新浪时尚

导语：一年之计在于晨，都说晨练是一天中最好的运动。天气不好的时候并不适合在户外进行晨练，过于激烈的晨练也会起到反作用。相对于舒缓安静的瑜伽，是你晨练的不错选择。放些舒缓的音乐，一张瑜伽垫，清醒清醒！（来源：爱丽时尚网）

每一个姿势保持10-15个呼吸

婴儿式

跪在瑜伽垫上，臀部坐在脚后跟。手臂往前伸展到你的极限，随后头贴进地面放于双臂之间，伸展你身体两侧。

猫式呼吸

双臂撑体跪在瑜伽垫上，吸气时拱起腰背低头。呼气时下塌腰背抬头，平时前方。

下犬式

你可以先做出斜板支撑的体态，然后抬高你的臀部，双脚向前移动至你舒服的地方，脚掌紧贴地面。

下犬式接挤压腹部抬腿

下犬姿势后抬高你的右腿（左腿），核心收紧保持身体稳定。呼气，用你的右膝盖（左膝盖）触碰你的右肘部（左肘部）；

吸气后蹬你的右腿（左腿）；呼气，用你的右膝盖（左肘部）触碰你的左膝盖（右肘部）；

吸气后蹬你的右腿（左腿）；呼气将你的右膝盖（左膝盖）触碰你右肘部外侧，还原回下犬式。此为一组，每条腿5次，交换。

斜板支撑

停留10-15个呼吸

海豚式

保持平板支撑的动作，呼气时降低的前臂，保持核心肌肉的收缩，臀部像天花板方向抬起。 在这里停留10-15次呼吸后还原成婴儿式。

瑜伽最重要的是控制呼吸，一呼一吸跟动作调整好才能达到的效果。每个动作不是限制时间而是停留在几个呼吸上。一定要切记瑜伽的呼吸方式是：鼻吸口呼。北鼻们加油！