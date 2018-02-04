贾静雯林志玲都是43岁 她们的童颜和身材美得不科学

2018.02.02 12:40:06 新浪时尚

导语：女明星都在脸蛋和身材上很努力地维持最好的状态，不得不承认有很多台湾女明星真实地二十年如一日的仙嫩！到底是化妆画得高超，还是真懂保鲜之道？一起来观摩一下她们的仙嫩秘诀吧！（来源：时尚芭莎）

贾静雯林志玲都是43岁？台湾女生的童颜和身材美得不科学！

为了保持紧致

她们成为了运动狂热者

43岁的贾静雯

43岁的贾静雯，硬照出来还是像一枚童话里的少女。有同学又要喊因为磨皮啦，加滤镜啦！好，你们往下看↓

贾静雯

没有柔光，逆光下的贾静雯只让本芭想到一个词：岁月静好。女人到了40岁，不光看脸，看脖子和胸前的肌肤都能看出她的年轻与否。贾静雯，真·不老仙女~

贾静雯锻炼

随着年龄的增长，自身代谢速度会受影响，尤其是工作强度大的时候，很容易出现身体浮肿等代谢不通的问题，坚持有氧运动是行之有效的解决办法！

林志玲

穿球鞋和运动装大概是除了Bikini之外最考验女明星身材的时候了，站在台上的林志玲过于亮眼了，完美的胯部和腿部曲线的塑造离不开她最爱的健身↓

“登山机”

“登山机”是练习臀部和大腿肌肉最好的器械，踩到10分钟的时候会两腿酸得要命，一定要坚持住，至少踩够20分钟！

陈意涵

刚过完35岁生日的陈意涵几乎一直都在运动中。

练习倒立

而且她的玩法很多哦，练习倒立是促进身体血液循环、延缓衰老的运动方式，需要注意的是，第一次练习要在教练指导下进行！

让人喷鼻血的身材！

那个唱着《爱要坦荡荡》的小女生，萧潇，已经39岁了，你信吗反正本芭不敢信！绝对完爆大多数人的身材啊↑快40岁了？？好像20岁时的自己都没有这么让人喷鼻血的身材！

萧潇

萧潇也是资深运动粉，爱打拳击的她，小腹平坦，整体肌肉线条傲人。果然身材好的人都在坚持运动！努力锻炼保养出来的紧致感，和做抽脂塑形完全两回事。保鲜没有捷径。

健身不止是为了体重秤上的数字，能塑造漂亮的肌肉线条才是最重要的，让身体更紧致更有力量。而且肌肉含量增加后，代谢变高，几乎不会有减肥后反弹的情况发生！

坚持健身运动

收获不老容颜

高强度运动效果好

高强度的运动锻炼期间，最好不要休息或者短暂地休息一下。锻炼要调节起全身的肌肉，尝试一些复合式的动作，比如深蹲、硬拉、引体向上等。要注意的是，在锻炼的时候时刻保持姿势正确。发力位置不对会影响锻炼效果。

可以先从哑铃操开始，循序渐进，让自己身体有足够的忍耐力去做高强度锻炼。

双脚一前一后分开

双脚一前一后分开，弓步，脚掌着地，后跟垫起，双手垂直拿哑铃，下蹲，前后腿呈90度，后腿垂直地面，重复动作20~30次。

站立，两脚分开略宽于肩

站立，两脚分开略宽于肩，手持哑铃，置于大腿前。上体挺直，肩膀不动，两臂交替屈肘，重复动作20~30次。

站立，两脚分开略宽于肩，手持哑铃，置于胸外侧

站立，两脚分开略宽于肩，手持哑铃，置于胸外侧，手心微向上，微弯手肘。两臂同时或交替由内向外或由外向内伸展，重复动作20~30次。

站立，两脚分开略宽于肩，手持哑铃，置于颈后，两肘微微向前。

站立，两脚分开略宽于肩，手持哑铃，置于颈后，两肘微微向前。连续做体前后屈，重复动作20~30次。

健身效果最大化

要养成定期运动的习惯，每周固定几天去锻炼。对于健身小白来说，可以先有氧20分钟，再无氧训练40分钟，最后有氧训练20分钟。还有拉伸15分钟一定不能忘~

锻炼前后，饮食很重要

在锻炼前后，不要吃太多碳水化合物，也禁止甜味饮料，包括果汁饮料。锻炼后，可以多补充蛋白质，利于增肌。不管做什么类型的运动，多喝水（纯净水或矿泉水的这种水），是必不可少的！

Elemis

英国首屈一指的专业SPA高效保养品牌Elemis，萃取日本上等山茶花，融合甜杏仁油，能有效改善肌肤弹性，滋润肌肤，是一瓶理想的SPA疗程基底油，也是极佳的身体润肤油，更是完美的孕期按摩保养油及婴儿按摩油！可预防妊娠纹，减缓疤痕的产生，特殊亲肤配方，不含Paraben、SLS或SLES、DEA、矿物油、人工色素及硅灵。

碧欧泉

奢华的精油质地能瞬间柔和肌肤。不粘稠配方能使精华油被肌肤更好吸收，达到更佳效果。富含虾青素，能够使肌肤更柔嫩、呈现莹润亮泽。使用方法：将精油从膝盖到大腿均匀涂抹，像波浪般按摩每一寸肌肤，握拳，用指关节按摩大腿和臀部肌肤。

THANN

泰国品牌THANN专门研发和生产高品质的纯天然护肤护发产品，东方系列滋养沐浴啫喱采用纯天然植物精华，清洁肌肤同时令皮肤保持最佳的自然保湿健康状态，青柠檬油含天然果酸，可防止自由基生长，香茅油则有助促进血液循环及具有抗菌功能。

绝不能对自己的身材松懈！新年的海岛旅行，比基尼在向你招手！