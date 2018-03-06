逼着CK卖汉堡 他这么坏大牌还爱他

2018.03.02 17:19:10 新浪时尚

导语：在刚刚结束的米兰时装周上，Fendi秀场让人嗅到了一丝丝神秘的味道，这是又和其他品牌合作的节奏？（编辑：P蛋儿）

给吃瓜群众↓

Fendi大秀现场女装胸前的logo

Fendi+Flia

Fendi大秀现场，女装胸前的logo跟意大利运动品牌斐乐（Fila）的极其相似，难道是Fendi和Fila的合作吗？

针对这一疑问，Fendi官方给出的回应是“这是艺术家@Hey_Reilly 再度为Fendi18-19秋冬系列玩趣创造全新的“Fendi-Fila”logo，“Fendi-Fila”logo是一个完整概念，Fila只是艺术家的一个设计元素而已。

并且早在今年的男装周上，艺术家@hey_reilly 就已经与Fendi 携手合作，以数字混拼的方式创造出了独特的印花设计。

艺术家@hey_reilly 与Fendi 携手合做男装

Fendi 和艺术家@hey_reilly 的此次合作，不禁让人想起去年初Dior Homme和Nike的乌龙事件。

去年2月18日，Dior Homme设计师Kris Van Assche在他的ins上晒出了一张照片，赫然矗立的Nike标志中间植入了Dior这个LOGO，文案是：JUST DIOR IT，明显改良了Nike的标语，并且艾特了@diorhomme，再结合此前大买的LV和Supreme合作款，又是两家合作的样子啊。

Dior Homme设计师Kris Van Assche在ins上晒出@hey_reilly 的设计

不过细心的网友一定注意到了，状态的结尾处Kris Van Assche 还艾特了@hey_reilly ，也就是此次和Fendi 合作的设计师。不过后来，“合作”并没有下文，大概只是Kris Van Assche对艺术家@hey_reilly 的赞赏吧。

除此之外，在一次采访中@hey_reilly 说，黑人歌手Erykah Badu也转发过他的作品，Chanel品牌官方也给他发了邮件，对他的作品表示肯定和赞赏。

所以，频频让时尚界不淡定的@hey_reilly 到底是何许人也呢？

说他是鬼才艺术家可以说是一点都不夸张了，先看几组作品：

戴珍珠耳环的女孩“碧昂斯”

hey_reilly 拼贴作品

hey_reilly 拼贴作品

hey_reilly 拼贴作品

艺术家Hey Reilly 是个英国的艺术家，曾经也做过一个街头风格的男装品牌，或许是难以抑制身体的“设计之魂”，后来他不干了，专心做艺术设计。他最擅长手绘、矢量元素的混合，色彩饱满艳丽的拼贴画充满街头文化的风格。时尚品牌更不用多说，是他创作中的重要灵感来源，GUCCI、Balenciaga、YSL都会被他拿来“恶搞”一把。

Hey_Reilly 与 Logo

GUCCI+PUMA

GIVENCHY+ Adidas

IKEA+miumiu

YouTube+Tom Ford

DHL+YSL

被玩坏的nike↓

Hey Reilly“改良版”nike标

Hey Reilly“改良版”nike标语

Hey Reilly“改良版”nike标语

Hey_Reilly 与 广告

以及前段时间大火的巴黎世家的广告，Hey Reilly也不忘蹭了一回热点，只是主角变成了欧美大腕。

巴黎世家广告大片

巴黎世家的广告是以狗仔偷拍为视角拍摄的一组时尚大片，Hey_Reilly 把主角换成当红的大腕，配上他们面对狗仔围堵时或生气、或不屑的照片再合适不过了。

巴黎世家肯豆

巴黎世家侃爷

巴黎世家小李子

巴黎世家小贾

Hey_Reilly 与 大腕

当然，对众多欧美大牌明星直接“下手”的恶搞也比比皆是。

“重组”的碧昂斯

“重组”的lady gaga

“重组”的梦露

“重组”的水果姐

“重组”的老佛爷

创作无止境，@hey_reilly 不仅仅停留在logo、人物这些平面设计上，把Dior的“大龄新宠” Céline Dion的名字拆成“Céline”+“DIOR” 放在了Céline Dion手拿Dior包包的照片上，这招一语双关真是太妙了！（Céline巴黎时装品牌）

Céline Dion手拿Dior包包

国家领导人也照样不放过。

参加Supreme“剪彩”的川普

年度超模Adowa + 年轻时的超长待机女王

英国王子和王妃作为H&M“代言人”

Hey_Reilly 与 艺术品

还有著名艺术作品和欧美歌手的混搭设计。

Gigi

蕾哈娜

迈克尔·杰克逊

奥巴马

动态“恶搞”更是才华溢出屏了↓

hey_reilly 创作视频

另外，@hey_reilly 还把这些大牌logo都融进了日常里。

大牌在生活场景中

SHANELL（CHANEL）

GOO CHI（GUCCI）

Calvin Klein + 汉堡王

迄今为止，这位鬼才设计师从未露国面，没有认知到他的真面目，唯一知道的是他是英国人，现工作生活在伦敦。他曾在一次采访中说，不露面，不透露年龄的原因是希望他的作品和他本人年龄形象分隔开。并且说他最想要合作的人和品牌是川久保玲。

经过两次和Fendi的合作，或许和川久保玲的合作也不远了。