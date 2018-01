最近很“火”的万豪 究竟是家怎样的酒店集团?

导语:总部位于美国的全球最大酒店集团——万豪酒店集团近期在中国很“火”。不过,这个“火”并不是因为受到中国网友的欢迎,而是频频挑衅中国国家与领土主权,激起了网友怒火。

之所以说是怒火,是因为万豪在某活动的一个调查问卷中将西藏和港澳台地区都列为了“国家”;之所以说频频,也是因为万豪这边在中国网站上表示真诚道歉,另一边又在国外网站上点赞“藏独”言论。万豪被立案调查始末

1月12日凌晨,万豪国际集团总裁兼首席执行官苏安励(Arne Sorenson)发表致歉信“由于个别员工的过失,我们的官方账号错误地点赞了支持‘西藏独立’的推文,误导了公众。”同时“感谢过去三十多年中国客户的信任和支持”。

的确,自2016年万豪完成了对喜达屋酒店与度假酒店国际集团的并购之后,体量更是惊人——万豪国际集团成为全球首屈一指的酒店集团,旗下汇聚30个领先酒店品牌。2017年截至6月,万豪在亚太地区共拥有8个奢侈酒店品牌,113家酒店,亚太地区为集团全球奢侈酒店业务的增长贡献了一半的力量。万豪也曾在2017年中旬宣布,未来计划在亚太地区新增超过100家豪华酒店,中国市场将占新增酒店的一半左右。

从未来的发展战略来看,万豪决不能“因小失大”的放弃中国市场,此次事件背后真正的原因,究竟是审核管理工作失误,还是官方澄清的误操作和“手滑点赞”,目前也无从考证。让我们来捋一捋,万豪究竟是家怎样的公司?

万豪国际集团“成长史”

万豪集团旗下品牌(图片来源:万豪国际集团官网)

万豪国际集团总部位于美国马里兰州贝塞斯达,雇用约 30万名员工。

万豪于1997年进入中国酒店业市场,国内目前常见的万豪原旗下品牌有丽思卡尔顿、JW万豪、万豪、万丽、万怡、万豪行政公寓等酒店品牌。收购喜达屋的品牌有瑞吉、豪华精选、W酒店、威斯汀、喜来登、雅乐轩(Aloft)等酒店品牌。

别看今天的万豪世界第一,可是1927年诞生之初,它仅仅是一个卖饮料的路边小摊,谁能料想,一个小摊子竟然最终成就了今天的世界行业霸主。

万豪的创始人维拉德·万豪(老万豪先生),最早是1927年时,在美国华盛顿开了一家小店,卖root beer,所以很多人望文生义,就说万豪最开始是卖啤酒的,但实际上,root beer是根啤酒,就是把植物根榨汁,做的一种饮料,类似中国的凉茶。

万豪正是从这个卖汽水饮料的小店起家,从一家店,开成了9家连锁店,然后又进军餐饮、酒店等市场,最终才一步步成为了今天的万豪。

老万豪先生是个虔诚的摩门教徒,至今为止,万豪这个企业,也带有非常浓厚的摩门教背景色彩,万豪会在很多万豪酒店房间的床头柜抽屉里放上一本《摩门经》。维拉德·万豪去世后,把家族集团传给了儿子比尔·万豪(小万豪先生),家族掌门人代代相传,是摩门教家族企业的重要信条。

1972年的小万豪先生(左)和老万豪先生(右)

“读万卷书,行万里路,识万般人”。

这是小万豪2016年出版的新书《毫无保留:一句承诺成就万豪传奇》中文版序的标题和开头,也是他很喜欢的一句中国谚语。他曾经在2012年3月的万豪全球总经理大会上分享过8个字母的“成功秘诀”,十分耐人寻味。

M——就是“更多”(More)

让顾客更满意,

让我们的员工有更多机会,

让业主、特许经营者和投资者有更高的财务回报。

当然,还要在更多的城市和国家建设更多的酒店。

A——就是“勤于发问”(Ask)

我经常雇用比我聪明的人。

我会问很多问题,

倾听他们的建议。

你也应该这样做。

R——就是“心怀敬意”(Respect)

要谦卑,

要尊敬他人,

这样你就会组建起一个打不败的团队!

R——就是“认可”(Recognition)

我每年要给顾客和同事写700多张便条,

我试着尽可能多地说“谢谢”。

I——就是“创新”(Innovation)

我们是第一个开发和收购多种品牌的酒店公司。

创新还包括继续设计更令人激动的大堂、客房和领先技术。

O——就是“机会”(Opportunity)

正如我们所见,

我们的核心价值观背后的推动力量就是

要为所有人打开机遇大门。

T——就是“坚毅”(Tenacity)

我从父母那里学到了这一点。

正如父亲所言:

“成功永远没有终点。”

T——就是“时间”(Time)

不要浪费时间,

让每一分钟都发挥价值!

而这8个字母连起来组成的“MARRIOTT”,正是万豪的英文名称。

万豪旗下品牌全收录:远远不止“万豪”

万豪旗下品牌分类 来源:万豪官网

所有的品牌主要从三个维度分类,一是酒店等级,包括奢华 Luxury,高级 Premium和精选 Select;二是酒店定位类型,包括经典 Classic 和特色 Distinctive;另外从酒店功能上,又区分出长住型Longer Stays和非长住 Non- Longer Stays 。

奢华 Luxury

优雅贵妇型

丽思卡尔顿酒店 The Ritz-Carlton

丽思卡尔顿酒店 The Ritz-Carlton

最早是丽思卡尔顿投资公司的一系列投资挂牌酒店,到1940年时仅剩下波士顿的唯一一间,而这间因为引入奢华理念,掀起了美国酒店业的革命。1983 年丽思卡尔顿酒店有限责任公司成立。1993年亚洲第一间在香港开业。1998 年,被万豪收购。截至2017年,在全球30个国家和地区共拥有91家酒店。

它的酒店标识皇冠代表皇室贵族,狮子代表财富。酒店特色包括高质量的床品,亲密、较小型的厅堂和公共区域装饰大量的鲜花等。

全球酒店数量:103

绅士贵族型

瑞吉酒店St.Regis

瑞吉酒店St.Regis

起源于黄金时代的纽约,第一间于1904 年在五十五街和第五大道交汇处开业, 创始人Colonel John Jacob是贵族阶层艾斯特家族的幼子,他致力于为绅士名流和家人打造了一个可以享受私人豪华房产的乐园。值得一提的是,他丧命于沉船泰坦尼克号。

1934年,酒店的调酒师总管打造了一款口味独特的酒店特色鸡尾酒,这就是后来我们熟知的“血腥玛丽”。1960年被当时的ITT喜来登集团收购。亚洲的第一间瑞吉酒店是1999年开业的北京国际俱乐部饭店。2006年推出私人体验瑞吉 AFICIONADO计划,包括顶级拍卖和收藏的参加资格,精美葡萄酒的私人品尝,和全球最佳时装屋的定制游览等。之后瑞吉一直在“定制”和“鉴赏”方面做足文章,包括管家服务,爵士乐计划,独家杂志和瑞吉香水等。

全球酒店数量:58

精致典雅派

JW 万豪 JW Marriot

JW 万豪 JW Marriot

1984年,第一间为集团纪念创始人 J。 Willard Marriott的 JW万豪酒店在华盛顿开业。这个品牌主打品质,从用芭蕾舞培训员工,冠军巧克力师到厨房只选用上乘当地食材,每个细节都精心打磨,装修风格高贵典雅,这个品牌就是万豪集团最形象化的缩影。

全球酒店数量:86

特色奢华

隐蔽的奢华度假

丽思卡尔顿隐世精品度假酒店 Ritz-Carlton Reserve

丽思卡尔顿隐世精品度假酒店 Ritz-Carlton Reserve

2013年初,从丽思卡尔顿的度假部分衍生,英文官方介绍里“rare“这个词用了五遍,“远离喧嚣的稀有住宿环境,贴心服务见于每一个角落。” 服务于最挑剔的旅客,隐秘的私人海岛,高山,沙滩,真正的 ‘hideaway’ destinations。

全球酒店数量:6

体验独特的奢华度假

豪华精选酒店 The Luxury Collection

起源于意大利大酒店有限公司 CIGA,该公司成立于 1906 年,旗下拥有一些意大利最负盛名的豪华型酒店,其中就有威尼斯运河边最美的丹尼利酒店。1994 年被喜达屋收购,才创立了豪华精选品牌。通过提供独特的体验,包括滑雪,高尔夫,酒庄参观,探寻古城等,为客人留下珍贵回忆的精选酒店及度假村,定位接近于隐士精品。

全球酒店数量:122

奢侈品酒店典范

宝格丽BVLGARI

宝格丽BVLGARI

脱胎于意大利著名珠宝品牌集团,宝格丽于2001年和万豪签订合作合约,在米兰翻新了一座十八世纪的古宅,2004年第一家宝格丽酒店开业。古宅的花园原始布局最早在1305年就有记载,占地面积高达4000平米,酒店的床品和家具都十分考究,酒店房间布局也被精心设计,区别于大多传统酒店。酒店组织农庄与博物馆私人之旅、水上飞机科莫湖 (Lake Como) 游、提供私人飞机、游艇,专属购物顾问、专属健身顾问等定制服务。

全球酒店数量:8

潮人最爱

W 酒店 W Hotels

W 酒店 W Hotels

1998年,纽约第一家W酒店开业,短短两年内成为业界瞩目的焦点,新增11间酒店。主打现代化的时尚风格,标志是大字报式醒目的中英文网站,标识,宣传资料,黑白搭配桃红色的主题色和酒店特色相得益彰。这里的所有服务和设施都为年轻一代服务,帮顾客从家里打包行李,带宠物入住,最in的酒吧餐吧,瑜伽课还有最神秘莫测的随时/随需Whatever/Whenever 服务。

全球酒店数量:83

设计只此一家

艾迪逊酒店 Edition

艾迪逊酒店

EDITION 是万豪联合纽约酒店神话 Ian Schrager 一起打造的,他们想营造个性十足、别具风格的原创顶级酒店体验,直白来说就是提供目前酒店市场上还空缺的酒店设计风格。酒店官方用“革命性”,“前所未有”等来定义它,不俗而罕见的设计风格让它在顶级奢华酒店中独树一帜。目前只有纽约,弗洛里达,伦敦和三亚四间艾迪逊酒店

全球酒店数量:4

高级 Premium

舒适旅行享受派

万豪酒店 Marriott

万豪酒店 Marriott

Slogan: Travel Brilliantly

万豪母牌,历史部分主要参考上文中的万豪发家史。现代精致的装潢,主打现代时尚轻松的旅行方式,不奢不贵却舒适现代。

全球酒店数量:553

革新酒店业的领头羊

喜来登 Sheraton

喜来登 Sheraton

Slogan: Do more, see more, learn more。

1937 年在马萨诸塞州创办首家酒店,一直保持着变革的形象。1947成为纽约证券交易所挂牌的第一家连锁酒店。1958 年公司推出的“预订系统”是行业内第一个自动化的电子预订系统。1965 年喜来登第 100 家酒店开门营业 – 波士顿喜来登酒店。1985年,喜来登成为第一家在中国运营的国际连锁酒店。1998 年喜达屋集团收购喜来登。2012 年拥有3896间客房的澳门喜来登开业,成为喜达屋旗下最大以及全球最大酒店。2016年,喜达屋被万豪收购。

全球酒店数量:548

分时度假先行者

万豪度假会Marriott Vacation Club

万豪度假会Marriott Vacation Club

1984年,第一家万豪度假会开业,万豪首次尝试推广分时度假 Time Share 的理念。随着集团发展,相对于丽思卡尔顿的隐世度假,万豪的度假会几乎开遍了世界上所有热门目的地,提供度假场景中所需要的各种场地,服务。

全球酒店数量:64

极简细节控最爱

Delta 酒店 Delta Hotels

Delta 酒店 Delta Hotels

Slogan: Simple made perfect。

强调细节到极致的品质要求,房间的酒店整体风格和官网一样简单精致。注重床品,浴室设施,工作区域环境等,符合不追求奢华装饰却看重环境,设备品质的顾客。

全球酒店数量:47

特色高级Distinctive Premium

法国小清新精致代表

艾美Le MERIDIEN

艾美Le MERIDIEN

1972 年法航创办艾美酒店品牌,立足于为旅客提供温馨舒适的“家外之家”, 旗下首家酒店是位于巴黎的星辰艾美。2005 年加入喜达屋,2013年把为客人提供最出人意料的精彩体验作为目标。同年,喜达屋为该品牌投资十亿美元开设 11 家新酒店,规模扩张到到原来的三倍。

艾美的整体风格非常法式,不一味追求华贵,却加入了现代艺术元素,俘获了不少品位不俗的客人。酒店主题里常融入画廊,摄影,音乐和精致甜点等。

全球酒店数量:145

健康有机舒适型

威斯汀Westin

威斯汀Westin

1930 年两家互为竞争对手的酒店展开谈判,最终结成强大联盟,威斯汀酒店就此诞生。1969 年率先推出 24 小时客房服务。1983 年威斯汀成为首家采用全面信用卡预订和退房系统的大型酒店。1997年被ITT喜达屋收购。1999 年威斯汀引推出天梦之床 Heavenly Bed,改变了业界对于顶级睡眠体验的传统认识。

威斯汀越来越强调健康和活力,从金牌床垫,有机食品,健身计划到为客人提供可租借的跑鞋,运动服。营造的环境让人放松,愉悦

全球酒店数量:271

精选的别致精品酒店

傲途格精选酒店 Autograph Collection

傲途格精选酒店 Autograph Collection

傲途格强调精品酒店的独特设计和目的地的融合,每一家都由不同设计师和业主独立打造,各具特色。

翻新Utah的滑雪山庄,米兰的老教堂,悉尼的港口酒店,每家都是一个完全不同的故事。Unique, unique and unique。

全球酒店数量:134

精选设计酒店

设计酒店Design Hotels

设计酒店Design Hotels

原属喜达屋旗下的设计酒店精选,与傲途格定位相似,由内心具有工匠品质的酒店经营者打造而成,强调大胆的设计和与当地特色的融合。

全球酒店数量:144

历史感最重的酒店品牌

万丽Renaissance

万丽Renaissance

1982成立,最早属于华美达品牌之一,后期由于集团变更而独立出来。1997-2005年间,万豪完成了对大部分万丽酒店的收购。万丽酒店大都很具有历史感,因为它们往往坐落于世界各大名市的中心位置,毗连旅游景点,建筑本身也是城市以前的重要地标。

全球酒店数量:171

精选独立酒店

Tribute Portfolio 酒店 Tribute Portfolio Hotels

Tribute Portfolio 酒店

Slogan: Stay Independent。

原属喜达屋,和独立酒店合作,参与会员计划。官方称之为 Singular Style, Superior Service。强调独立风格和卓越的服务品质。

全球酒店数量:26

地标型大规模酒店

盖洛德Gaylord

盖洛德Gaylord

Slogan: Everything in one place。

盖洛德主打酒店建筑的特色,它们中包含列入文化遗产的历史建筑。酒店大多恢宏大气,强调酒店里应有尽有。

全球酒店数量:6

经典精选Classic Select

年轻务实派最爱

万怡 Courtyard

万怡 Courtyard

1983年第一家万怡酒店在亚特兰大开业,专门服务于商务出差旅客。1989年,香港万怡酒店开业。

万怡酒店很强调社交空间,大堂和一楼的餐吧Bistro总是设计的舒适,雅致,让人放松,并且想多待一会儿。从商务酒店转型强调生活和工作平衡的酒店,万怡的无论房间还是健身房都设施齐全,现代,深得务实客人的欢心。

全球酒店数量:553

喜来登衍生副牌

福朋喜来登 Four Points by Sheraton

福朋喜来登 Four Points by Sheraton

福朋是喜来登的下一级衍生品牌,特色包括1美元早餐,会显示天气的智能镜子,自家酿的啤酒等。

这一品牌符合对住宿有基本需求,但不追求酒店独特设计或特别体验的客人。

全球酒店数量:373

区分工作和生活的套房酒店

SpringHill Suites 酒店 SpringHill Suites Hotels

SpringHill Suites 酒店 SpringHill Suites Hotels

建立于1998年,强调工作和生活应该分开,所以酒店房间大多以套房形式区分休息区和工作区,想让客人拥有旅行也像在家一样轻松和舒适感受。

全球酒店数量:903

非洲最大的酒店品牌

Protea 酒店 Protea Hotels

Protea 酒店 Protea Hotels

Protea酒店集团在非洲的地位首屈一指,它共有两个酒店品牌,其中中高端的部分和万豪合作。酒店强调人与自然的和谐,设计融入非洲当地环境,特色鲜明,同时提供质量无可挑剔的服务。酒店倡导保护自然环境。

全球酒店数量:93

农场庄园自然主题

万枫 Fairfield Inn & Suites

万枫 Fairfield Inn & Suites

万枫缘起位于美国弗吉尼亚州的万豪家族农场 - 万枫庄园,占地近4200亩,座落于美国弗吉尼亚州的蓝岭山脉脚下,曾属于英国国王。万枫庄园的设计与环境让万豪先生想起了儿时的西部农场生活,于是他在1950年买下,供家人朋友度假休闲所用。后来这座庄园成为了万豪农场早餐加住宿酒店,更成就了万枫品牌。

万枫酒店房间内多采用木制家具装饰,并且突出大玻璃窗采光,贴近前身农场主题。万枫今年也将和打造国内城市便捷酒店的东呈集团合作打开中国市场。

全球酒店数量:903

特色精选Distinctive Select

时尚设计派

AC 酒店 AC Hotels

AC 酒店 AC Hotels

另一家强调细节和格调的设计酒店,希望为客人提供个性化的独特体验,同时满足住宿时的舒适需求。酒店风格简介大气,是第一家万豪旗下着力渲染体验设计 - “experience design” 的酒店。

全球酒店数量:116

年轻人的轻选择

雅乐轩 Aloft

雅乐轩 Aloft

同样针对年轻一代市场,同样大量使用粉红色,但不同于W着力的时尚元素。雅乐轩强调科技,包括礼宾机器人[股评],emoji服务菜单,无卡解锁房间等。酒店内还总是能找到设计感十足的桌球,游泳池,酒店氛围轻松,充满活力。

全球酒店数量:253

进阶版青年旅社

Moxy 酒店 Moxy Hotels

Moxy 酒店 Moxy Hotels

脱胎于青年旅社 Hostel也针对年轻群体, 房间简洁现代,公共空间充分发挥社交属性,酒吧永远是酒店里最热闹的地方。相比Alot的科技青年独立空间属性,Moxy更像一个聚集同类年轻人的热闹小社区。

全球酒店数量:17

经典长期住宿Classic Longer Stays

行政公寓标杆

万豪行政公寓 Marriott Executive Apartments

万豪行政公寓 Marriott Executive Apartments

万豪行政公寓想为常驻旅客打造奢华的家,地理位置优越居住空间宽敞,家居设备齐全,超越普通酒店公寓的服务标准。

全球酒店数量:26

本土化高端公寓

Residence Inn 酒店 Residence Inn Hotels

Residence Inn 酒店 Residence Inn Hotels

高端长住公寓,装潢布置更贴近家的感觉,但保留了行政公寓的服务规格,强调本土化的舒适居住环境。

全球酒店数量:760

温馨实用派

TownePlace Suites 酒店

TownePlace Suites Hotels

TownePlace Suites Hotels

配置完整厨房和餐具,但房间布局更接近酒店,长住外也适合适合家庭旅行短住,氛围和装潢温馨,红色主题充满活力与万怡酒店同规格,风格相近。

全球酒店数量:333

特色长期住宿Distinctive Longer Stays

轻型环保酒店

源宿Element

源宿Element

原属喜达屋集团,灵感来源于威斯汀,主打宽敞明亮,自然和谐的空间,环保特征明显,还提供健康餐饮和定制房间布局的服务。

全球酒店数量:84

