罗马是个让人既爱又恨的城市 12个攻略玩得像当地人

2018.01.12 11:38:57 新浪时尚

导语：像当地人一样旅行，避免那些等着你的陷阱。（来源：界面新闻）

罗马是个让人既爱又恨的目的地，这里拥有斗兽场、梵蒂冈和特雷维喷泉，有让人津津乐道的浪漫，也有狡诈诡异的旅游陷阱。如果你是一个初来乍到的新手，我们总结了12个“玩得更像当地人”的攻略。

像当地人一样喝浓咖啡

导游Vanessa Foudouli表示：“点一大杯咖啡会让你作为一名游客脱颖而出。” 正如你可能观察到的那样，意大利人醉心于浓缩咖啡，而大杯美式或者拿铁则让你作为旅游者的身份再鲜明不过。尝试用食物冒险是一个很好的方式，这意味着不要只点一份意大利披萨或意大利面。

在凌晨时分参观户外的热门景点

如果你在一天的正午时分参观一些热门景点的话，很可能会被长长的排队大军包围的水泄不通。但如果能更好的调整你的日程安排，比如在深夜或清晨参观一些户外景点，便会有更好的体验。

“参观有罗马许愿池美誉的特雷维喷泉的最佳时间是凌晨3点至6点间。在这一时段不会有太多的游客，大多数商店也都关闭着，整体上不会太拥挤，仅仅3小时，你可以完全把自己置身于这座许愿池中，祈祷着属于自己的美好愿望。”Nina Park在美版知乎Quora上说。

教堂里也有很多独具特色的艺术与建筑

如果你去博物馆仅仅是为了欣赏罗马的历史和艺术，那么很大程度上是在浪费金钱和时间。你可以在另一处地方，用更少的钱和更紧凑的时间完成这一日程规划，这就是教堂。

万神殿，是罗马必参观的景点之一。这个至今完整保存的唯一一座罗马帝国时期的建筑，让人们亲身感受到帝国时期的风采。它是罗马最古老的建筑之一，同时也供奉着奥林匹亚山上的诸神。

圣王路易教堂

当你参观完著名的罗马万神殿后，实际上还有很多距其不远的教堂可以免费参观。比如罗马天主教圣奥古斯丁教堂（Sant‘Agostino）、法国在罗马的国家教堂——圣王路易教堂（San Luigi dei Francesi）和人民圣母教堂（Santa Maria del Popolo）。此外这些教堂都有意大利画家卡拉瓦乔的著作，让人们体会罗马的艺术灵感。

学会一点意大利语

如果你会一点意大利语的话，在罗马解决温饱将会容易很多。

无论你在餐厅、商店或是博物馆，学习一点意大利语你会同罗马人沟通的很好。“即使只会说Ciao（你好）和Grazie mille（非常感谢），也比什么都你不会的强”，Vanessa Foudouli说。

徒步探索比搭出租更好

如果你想着在出租车上游览罗马的风光，那么你势必会错过这座城市中一些最好的风景。除此之外，出租车上的游览还会花去你一大费用。所以，穿上一双舒适的运动鞋，走在罗马的大街小巷，它会带给你很多意想不到的风景。

别忘记那些不起眼的周边景点

在罗马，不仅只有罗马斗兽场、罗马广场和市中心的著名景点值得观赏，周边一些不起眼的景点和当地人喜欢去的景点也很值得一去。在那里，或许能体验到真正的罗马文化。

圣塞西莉亚大教堂

“我喜欢去罗马的特拉斯泰韦雷地区（Trastevere），那儿是古老城市中的一处静谧之所，让人无法抗拒。那里有圣塞西莉亚大教堂和圣弗朗西斯教堂，人们可以在那找到具有罗马特色的工艺品，周围还有一些客栈，住在里面体验这里的美景，与当地人的生活有一种亲密的联系。”Matteo Balice在Quora写道。

多里亚·潘菲利别墅

“多里亚·潘菲利别墅（Villa Doria Pamphili）位于市中心外，是一座风景优美的17世纪别墅，拥有罗马最大的风景园林。你不会在这里找到很多游客，这是当地人喜欢去的休闲娱乐之地，人们喜欢漫步在这里，暂且逃离城市的喧嚣。”Roma Wonder在Quora上说：“这是当地人会花许多时间来的地方。”

不要只在夏季前往罗马

人们总喜欢在夏天的时候动身准备旅行，虽然你的行李箱会很轻松，但除了要忍受酷暑的天气外，还要面临着大量的游客。

如果可以的话，可以选择避开夏季，在一些淡季旅行不失为另一种明智的选择。可能罗马的天空正下起淅淅沥沥的小雨，可能会被厚厚的白雪覆盖，但这种时候一般参观的门票价格会更低，景点前也不会有那么多的人排队，还会遇到更友好的服务员。

不要等到了目的地再去排队买票

如果你想在旅途中看多尽可能多的景点，那么提前计划购票就十分重要了，如果条件允许的话，网络购票是十分便利的选择。

“当你到了景点门口时，看着排着长队的人们等待买票，那种心情一定是绝望的，我强烈建议提前购买门票。”意大利的一位老师Mariya Ivanova说。

不要对公共交通抱有太大希望

在罗马乘坐巴士或地铁时，不要期待它们都能准时准点到达，确保你了解所在地区的公共交通工具。除此之外，预算额外的时间是十分有必要的，这里经常会出现交通拥挤和延误的情况，留出充足的时间，避免到时候手忙脚乱。

这里有那么多土豪，所以就别轻易炫富了

罗马是个繁忙的城市，人来人往的游客和当地人在你的周围匆匆走过。当然这其中也会有那些经验丰富的扒手，所以重要的是保管好自己的贵重物品，特别是在地铁或拥挤的旅游巴士上。在这里，就不要证明你有多富了。

不要只点你熟悉的葡萄酒

意大利的葡萄酒是餐桌必备之一，当你在餐厅时，一定要点意大利葡萄酒，但不要陷入一个误区：你熟悉的葡萄酒，或有名的葡萄酒就是口感很好的。

在点餐时，不妨听听服务员或当地人的建议，说不定会有另一番收获。此外，如果你在葡萄酒产区地旅游，一定要订购当地的葡萄酒。

喷泉可以用来许愿，但不能用来戏水解暑

2016年7月8日，3名年轻女游客因抵不住罗马当日32℃的高温，竟身着比基尼跳入帕欧拉喷泉（Fontana dell‘Acqua Paola）戏水。这一行为被人们拍下上传至网络，引起了轩然大波。

这座喷泉是17世纪建造的，距今已有400多年的历史，由于喷泉地处高处，因此成为眺望罗马城的绝佳地点之一。

当地人纷纷指责这一行为，称虽然天气酷热，但帕欧拉喷泉不能成为游客的游泳池。当地人Nadia Plamadeala在Quora上说道：“不要试图在喷泉里解暑降温，在电影里或许演员们会这样做，但在现实生活中，你可能会遭到检控并处以罚款。”

据悉，罗马有明文规定，在喷泉里游泳、戏水或洗涤均属于违法行为，若遭检控，将处以1500元人民币的罚款。

无论你是新手还是经验丰富的旅行者，尊重当地的一切规则是必备的前提之一。任何旅行目的地都值得受到人们更多的尊重，罗马也是如此。

图片来源：Thisisinsider、视觉中国