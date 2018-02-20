陈柏霖去流浪林宥嘉度蜜月 明星扎堆冰岛不是没道理

新浪时尚 02月12日 14:39 关注

导语：在这样一个天寒地冻的季节里避寒肯定是首选，可偏偏伦家陈柏霖林宥嘉却反其道而行扎堆到极寒之地冰岛，开启了一场全新的旅行！蛤？何必如此折磨自己…但如果你看过了冰岛唯美的风景后，相信你也会不由自主的想要来到这里。（来源：YOKA时尚网）

陈柏霖 图片来源自微博

在17年年底陈柏霖拍摄了一部V电影《无尽之境》，他将自己流放到了冰岛48小时，继《花儿与少年》一人一车一狗独自流放纳米比亚之后，又一次化身流浪者，把遥远的独行变成一场身心的修行。

V电影《无尽之境》 图片来源自微博

V电影《无尽之境》 图片来源自微博

以为陈柏霖在这个冷酷仙境倍感孤独寂寞？总之，听上去就一个“惨”！但其实在这48小时内，穿过了茂密的森林，感受了清新的泉水，看到了美丽的风景。

陈柏霖冰岛 图片来源自微博

虽然无人倾诉，但是陈柏霖的这趟冰岛之行却充满了惬意与潇洒，不由得让人也想来一场这样说走就走的旅行。

跟陈柏霖的孤独感相比，林宥嘉的这次冰岛行却充满了浪漫感。

林宥嘉丁文琪蜜月旅行 图片来源自微博

去年刚刚结婚的林宥嘉和丁文琪将蜜月地定在了冰岛。跟陈柏霖一个人的潇洒之旅不同的是，两人的这次旅行充满了逗趣的小甜蜜，他们把冰岛的极光比作奇异果光波，这种脑洞大开的感觉是不是很有意思！

丁文琪冰岛蜜月旅行 图片来源自微博

另外，丁文琪还在微博上晒出了自己的“丑”照，顺便吐槽了一下林宥嘉的拍照技巧，感觉这对新婚小夫妻在寒冷的冰岛玩的也是不亦乐乎哟！

说到这儿相信你还是不明白，为什么如此寒冷偏偏还有人扎堆于此来受罪呢？

冰岛 图片来源自The Gallivant Post

只因为这里有太多太多你不知道的美！不信就来一起看看咯~

[极光]

冰岛极光 图片来源自Wonderful Places In The World

要知道极光这样的美景并不是在哪里都可以看得到的，一般在冰岛看到极光的最佳时间是每年的8月到次年的4月，处于深冬季黑夜比较漫长，所以看到极光的可能性自然就更大。

然而，在冰岛哪里是看极光的最佳观赏地呢？

雷克雅未克 图片来源自passport-life.tumblr.com

如果你是幸运的那么就算不去郊区在冰岛的首都雷克雅未克也可以看到极光，驾车来到álftanes镇，在镇上的冰岛总统府向对面海湾望去，幸运的话就可以看到了。不过前提是天气要非常的晴朗，极光的活动也是足够的强烈。

太阳航海者 图片来源自space.com

如果没有租车的打算，那么可以散步来到海边雕塑太阳航海者那里静静的等候，享受极光唯美的画面。

交通：坐11路公交车到Seltjarnarnes镇

西部博尔加内斯 图片来源自flickr.com

相较于市中心冰岛西部看到极光的概率会更高一些，毕竟纬度高一些。特别是在西部的博尔加内斯，可以驾车前往码头，坐在码头的尽头看着周围漂泊的船只，静静等候天边的极光美景。

博尔加内斯房源 图片来源自Airbnb

因为地理位置比较偏僻，所以建议你在附近找一些房源住下来。比较推荐的是位于博尔加内斯镇中心的这个民宿。房源位于海滨附近，可以从房间内的窗户向外远望能够看到日出或是日落。

博尔加内斯房源 图片来源自Airbnb

房间内的布局相对来说比较简洁，但是却很温馨。另外，从这里出发可以步行到四周围的博物馆或是咖啡馆看看，十分方便。

搜索关键字：Sea view guesthouse room in Borgarnes

价格：668元

内陆兰德曼纳劳卡 图片来源自retirement-international.com

除此之外，内陆的兰德曼纳劳卡也是看极光的热门之地，但是这里并不是随随便便就能到达的，因为山路很崎岖所以只在夏季开放，冬季就一定要跟专业的向导进入其中，比较麻烦。

[间歇泉]

间歇泉 图片来源自WordPress.com

除了极光之外，冰岛不少美景是你一定要来看看的，而这其中就包括间歇泉。不过什么是间歇泉呢？简单来说就是间歇泉是间断喷发的温泉，因为地壳运动所以每间隔一段时间喷发一次，形成间歇泉。

冰岛间歇泉 图片来源自flickr.com

在冰岛最著名的间歇泉就是盖锡尔间歇喷泉，冰岛语意思为爆泉，其最高喷水高度居冰岛所有喷泉和间歇喷泉之冠，所以名闻遐迩。近看这个大间歇喷泉是一个直径约18米的圆池，水池中央的泉眼为一直径10多厘米的“洞穴”，沿内水温高达百度以上。

冰岛间歇泉 图片来源自TRAVELBOOK.de

在每次喷发之前洞内隆隆作响，响声越来越大，而且沸水也随之升涌，最后冲出洞口，向高空喷射，从中间水柱变成蒸汽直冲上天空约20米高，又随即化作琼珠碎玉落下。然而，这样的美景只能持续1-2分钟，可以说是昙花一现，所以千万要抓住机会哦！

地址：Geysir，Haukadalsvegur

建议游玩时间：1-2小时

[杰古沙龙冰湖]

杰古沙龙冰湖 图片来源自guiddoo

冰岛的杰古沙龙冰湖也是必看之地。迷人的冰蓝色，梦幻般的湖水，走到杰古沙龙冰湖的时候会让你有点恍惚，仿佛这样的画面只会出现在画中。放眼望去不见了高耸的建筑物，各式各样的冰川让你觉得格外有趣。

《星球大战外传：侠盗一号》剧照 图片来源自豆瓣

冰岛有不少电影都在这里留下过痕迹，然而电影《星球大战外传：侠盗一号》当中的部分镜头就是取景自杰古沙龙冰湖南岸的Myrdalssandur黑沙滩。

湖面泛舟 图片来源自gregstamer.com

既然如此，那么就更不能错过这里的一切了。不妨乘坐破冰船来到湖面泛舟如何！乘坐橡皮船好像有种身临其境的感觉，在你欣赏的同时别忘记用相机记录下来，不过可要小心别手软哦。

交通：冰岛一号公路东南沿线

门票：免费

杰古沙龙冰湖 图片来源自sightstobehold.tumblr.com

另外，如果你打算泛舟的话，那么最好提前报团，因为这里的泛舟项目都是跟团的方式不对个人开放。你可以在出发前预订杰古沙龙冰湖一日游，方便又划算。

团游价格：1117元

[斯瓦蒂瀑布]

斯瓦蒂瀑布 图片拉源自flickr.com

既然来了那么一定要玩痛快，看过了冰湖之后不妨到隔壁看看斯瓦蒂瀑布，每年6--9月以及1--3月间是最适合旅游的季节。斯瓦蒂瀑布在冰岛语意为“黑色的瀑布”，飞流直下的瀑布周围环绕的黑色玄武岩而得名。

斯瓦蒂瀑布 图片拉源自pinterest

冬季瀑布会因为寒冷的气温结成冰柱，远远的看过去晶莹剔透的冰柱看上去格外的迷人。另外，还可以沿着瀑布流动的痕迹走一走，看看四周围的风景。

看过了这些冰岛奇观后你是不是跟我一样打算趁着假期旅行去转转呢！？不过在此之前要格外提醒你（特别是爱美的女人们）。

冰岛天气 图片来源自天气网

因为冰岛寒冷的天气，所以爱美的女人在出发前除了衣服多准备一些之外，护肤品自然也是不能少的。