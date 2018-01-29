送姐妹什么好？当然是最美的“塑料花”了

新浪时尚 01月29日 15:54 关注

导语：最初，塑料姐妹花是讽刺娱乐圈里永不凋谢实则虚假的姐妹情。不过现在越来越多的女孩子们嘲笑自己的真闺蜜为塑料姐妹花了，这个热词或褒或贬，全看大家的心情了。（来源：普象工业设计小站）

最初，塑料姐妹花是讽刺娱乐圈里永不凋谢实则虚假的姐妹情。不过现在越来越多的女孩子们嘲笑自己的真闺蜜为塑料姐妹花了，这个热词或褒或贬，全看大家的心情了。

相信每个人的身边都有一个“塑料姐妹花”，一起癫狂过，也一起扮过精致的猪猪女孩；也许撕逼过，但也抱头痛哭过。盘点了那么多次送人的好物，好像唯独漏掉了身边这个猪猪女孩，来和象君一起往下看吧。

比塑料高级的姐妹花

光听名字就觉得很美了，独奏花瓶是由巴西设计师Guilherme Wentz创作的，从造型到用途都透露着一种孤独感，不过也太唯美了吧。一根弯曲的铜管充当花瓶，只能容下一片叶子或一朵花。

本身就钟爱性冷淡风的象君还是蛮心水的，这款花瓶就像一个孤独优雅的女人，如果你的闺蜜也是如此，那再巧不过了。

闺蜜双人座椅

天啦噜，这简直就是为“塑料姐妹花”们设计得好嘛，德国设计师Clara Schweers让这张Saitens座椅看似紧密，却避免了身体接触。

整张座椅呈对称结构，由高强度鱼线穿插而成。坐在这张椅子上和闺蜜聊个不停，也是很酷的体验呢。

GUCCI香薰蜡烛

GUCCI推出了首个家居产品系列，STAR EYE香薰蜡烛就是其中之一，沿用了创意总监Alessandro Michele最爱的文艺复兴风格。

罐子由意大利顶级瓷器品牌Richard Ginori打造，一种高级感扑面而来，期待gucci更多的饰品。

先吃饭or先拍照

荷兰设计师Marcel Wanders为意大利知名家居品牌Alessi设计了这套马戏团餐具，其同样延续了Alessi的风格，童真且有趣。闺蜜除了少女心，同样还有孩子气的一面。这款精致华丽又可爱的餐具正符合心意。

天再冷，也要玩手机

日本品牌YOU+MORE推出这款手套的初衷是，减少人看手机的频率。然而它的设计却让人玩手机更加方便。如果你的闺蜜是猫奴，那么她一定非常心水了。

最神奇的是手套的大拇指处有导电布料，即使戴着也不影响正常使用哦。而且手机上方还有只喵陪她一起玩。

猪猪女孩专属餐具

每个女孩子都是天生的吃货，吃的同时用上精致的餐具，幸福感更会大大提升。这款名为 Belle 的蛋糕架，出自 Incipit Lab 之手。

灰木底座涂上清漆，再加上一个弧度精美的镀黄铜的钢盖，足以成为餐桌主角了。使用这套餐具真不知是先拍照还是先吃饭。

气球挂钟

首尔设计工作室HEARTSTORMING以童年回忆为灵感创作出这款挂钟，直径32厘米，12道褶皱痕迹取代了时间数字。时间像空气一样轻盈，童趣十足。

可爱又圆鼓鼓的样子，可以搭配任意布局风格，温馨或性冷淡风都能hold住。

棒棒糖吊灯

还记得透过有色的玻璃窥望的那个世界嘛？斯洛伐克设计师Boris Klimek设计的Lollipop灯具系列会勾起她多彩而有趣的记忆。棒棒糖一样的造型，甜美剔透，超有格调。

少女们的轰趴冰淇淋

偶尔来个闺蜜之夜，总是要有曼妙的轰趴氛围才行。可爱的装饰当然少不了，诱人的冰淇淋带来炎炎夏日的清爽，甜美如少女。

仪式感蝴蝶结

这是一款用于装饰礼物的硅胶蝴蝶结，更像礼物缎带。当你懒得打包礼物时，轻轻一套就分外有仪式感了。

而且这款缎带“屡试不爽”，做装饰或是送人都超级好用诶。

和她在一起时都是孩子气

西班牙灯具品牌Buokids与设计师JavierHerrero长期合作，马戏团中的精彩世界给他带来了灵感。这款吊灯是由100%的羊毛毡支撑起来的，满满的质感且十分安全。

质朴的吊灯唤起了百分百的童心啊，和闺蜜在等下小聚，聊聊小时候的那些事。

陶土“面饼”

法国设计师 Constance Guisset 玩起了视觉上的戏法，利用陶土的可塑性，制作了看似像面饼的托盘。这样可爱的小东西更像是一件件艺术品，女孩子们的心头好。

这样稍显笨拙的托盘还是蛮可爱的，还是要拦住你的猪猪女孩别把它吃掉了。

最爱一起看视频，狂吐槽

看个视频也要有满满的仪式感和年代感，一个小小的手机架就全都满足啦，有种80年代的画风。这款设计名为Retroduck迷你“电视”。

框架侧面还设计了数据线的凹槽，专门为增强声效设计了别致的“喇叭”，还可以把天线换成其他的萌配件，最喜欢和闺蜜分享这些可爱的小东西啦。

走到哪，high到哪

北京智能管家科技公司设计了一款酷似“泡泡”的扬声器，硅胶外壳使其可以任意弯曲，轻松便携，正面的角落处带有音量控制键。

充电板也可以高颜值

实用的礼物永远都少不了，手机从不离手，UrbanOutfitters充电板当然也就必不可少了。马卡龙系的色泽，少女心十足。

充电板中间的空隙之大，避免了在长方形充电板上出现的拥挤现象，整体的布局也清爽很多。

也许你送惯了闺蜜们口红面膜，偶尔互送或精致或实用的小物也是蛮好的。新的一年，为大家的塑料姐妹情干杯！愿友谊长存，比塑料更持久，但也更真切。