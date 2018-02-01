唱功被pk 力宏杰伦林俊杰你站谁

新浪时尚 02月01日 17:23 关注

导语：明星之前自谦时常出现在娱乐圈里，但专门把说自己唱功不好并且“手滑”点到自己微博围观的，应该只有王力宏这么做了。

31日凌晨3点，王力宏的微博转发了一则问答，问答的内容是有网友提问潘乃宪，“老师，能评价下周杰伦，林俊杰，王力宏三人的优劣吗？三人都是华语乐坛最重量级的新生代实力歌手。”点进内容后就是潘乃宪自己回答。

明明二哥就是自嘲，结果还是盖不住舆论的压力删掉了微博，其实这三个人的唱功根本不用多说都是顶顶好的。林俊杰擅长就是柔美系男声，而这恰好是主流市场稀缺的类型。并且独创出自己的音乐特色，出道这么多年，依然唱功不倒。令无数少男少女狂喊：林老公，嫁我！无论是飙高音还是走低音把控力极强，漂亮的不像话。

再说到周杰伦，杰伦小公主在音乐上的造诣根本不用多提，简直是90后所有人的回忆，前段时间出了新歌《下课后》，以为朋友圈遭病毒入侵了，全部都是这首歌。杰伦之前参加某唱歌选秀节目，一半以上都冲周杰伦去的，场面一顿很尴尬。最令人佩服的是杰伦完全自学成才，惊为天人。

说回道二哥王力宏，王力宏作为音乐小王子，《火力全开》那张专辑真的如其名。每首歌爆火，歌声悠扬又赋予磁性。非说和林俊杰、周杰伦的差距就在于力宏真的是传统型的大帅哥。大眼浓眉，很像上帝用心做的一件杰作。无论演戏还是唱歌，都出色的要命。而自己也十分热爱唱歌事业，连微博背景都是自己在舞台上演唱时的照片。

这三大唱作歌手，根本没有什么高低之说，只希望他们能给我们带来更多美妙的歌曲！