你所不知道的古天乐 文笔居然这么好

新浪时尚 03月02日 16:09 关注

导语：现在微博这么普及的年代，随手大家都是一个微博。即便有很多话想说，一条长围脖就搞定。但现在还有一位帅了很多年的明星，依然固执的喜欢用博客转到微博来发，他就是古天乐！

从白净的过儿到黑颜古惑仔古天乐，无不沉溺于古仔的容颜里。殊不知古天乐现在依旧还事善用博客，可以说很正儿八经的老干部了。刚开的古天乐微博的时候小编还要确认好几次粉丝数量才能确保他确实是本人而不是高仿号，因为实在是太清丽了，一点花里胡哨都没有！

古天乐的微博基本上都是善用一小段文字叙述，再加上自己帅照一张的固定模式。文字没有长篇大论却不失文采，并且还十分认真的探讨外星人来地球，我们作为地球人根本不用害怕一定会不战而胜，文字内容可以说十分严谨了。

并且十分懂得民俗民风，过年的时候还发帖说初七是每个人的生日。要喝粥，这样寓意丰衣足食，还有状元及第的意思。看古天乐的微博，除了可以舔屏颜值以外，还总是时不时学到新知识，这个星追的太值了！

最新的一则微博里更是惊人的发出有生之年系列，在24年后的今天曾经的五虎将又重新聚在一起。根本不用宣传就直上热搜，追古仔学文化还能看帅颜，简直不要太棒！