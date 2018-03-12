稳重优雅气场强 职场女boss衣橱大公开

2018.03.09 18:05:08 新浪时尚

导语：相比傻白甜玛丽苏电视剧，大女主人设的作品越来越受到大众的认可。这也证明，当下社会有越来越多女性同胞开始走起职场女精英这条路线规划。收起那些软萌小白兔的穿衣风格，姑娘们开始穿起雷厉风行的职业装，每个人看起来业务能力都不弱。（编辑：@philtre）

厉害

所以这个时候，就让我们通过电视剧里的着装来找找穿搭灵感！最近，韩国电视剧《迷雾》再次成为大家讨论的热点。除了剧情外，作为一名时装编辑，我们把更多的目光放到了女主的穿衣打扮上，真的非常适合各位职场女boss来参考下。

韩国电视剧《迷雾》

在开始话题之前，我们先带大家来理一理这部电视剧的剧情。剧中，韩国女星金南珠饰演了一位资深新闻主播，在众多妄想“篡权”的莺莺燕燕中，如何巩固自己女王地位的故事。相比刚刚结束的《谈判官》中，与杨幂塑造的职场女精英花花绿绿的穿衣风格不同，金南珠饰演的高慧兰才是真正职场女老板的正确打开方式，走路带风，气势如虹。

女王驾到

剧中，金南珠穿的最多的单品就是西服，也是每一位职场女性必备的一件百搭单品。和男士一样，女生穿西服最重要的一点也是要修身笔挺，尤其是肩部线条，宁愿小一号也不能松松垮垮。穿当红爆款oversize落肩西服来上班？！绝不是女老板们干得出来的事儿。

条纹西服

金南珠西服造型

还有分分钟掰弯你的同色西服套装！

有范儿的酒红色西服套装

而笔挺的西服，更是在你手撕小婊贝时，默默在背后给你支持，腰板直了，气场就有了！

金南珠西服造型

还没开口，在外表上就输了

如何你嫌西服太刻板，想玩一些花样，可以挑选那些在腰间或是下摆做处理的西服，但上半身至少要保证一丝不苟。

金南珠的西服造型

造型感西服推荐

或是佩戴一些胸针类的小饰品，也能有效的缓解刻板。

金南珠的西服造型

好看的胸针

当然，和西服最配的单品一定就是铅笔裙了！保留西服裤装的强势干练，铅笔裙让你多了一份性感和女性气息。

走路带风的职场女老板

最有发言权的一定是前不久刚为我们成功塑造高衣品女老板的唐晶，不少铅笔裙配西服的造型，大气优雅。

唐晶

唐晶穿西服配铅笔裙

刘涛饰演的安迪，也为女老板们贡献了西服配铅笔裙的穿搭范本。

安迪穿西服配铅笔裙

安迪穿西服配铅笔裙

除了以上提到的金南珠，袁泉和刘涛饰演的霸道女总裁，不想穿的那么咄咄逼人的职场精英们也可以参考安妮海瑟薇在《实习生》中的打扮，也很职业实穿，但多了一份亲切感。同样是西服，搭配更随性的牛仔和华丽的印花丝绸衫，效果还是不一样。

休闲西服配牛仔衬衫

刘涛的西服配印花衫

也不是说精英女一定要踩恨天高，走路如风。安妮海瑟薇饰演的女老板虽然穿的没有那么强势，但保持了女boss穿搭简洁的要点，同时突出了在时尚行业里的穿衣方式，轻松随性，当然依旧不失严肃感，也值得借鉴。

安妮海瑟薇穿休闲西服

安妮海瑟薇西服造型

衬衫配阔腿裤也是职场里的常见穿搭，英姿飒爽，颜色暗一些会更显沉稳。而一双高跟鞋起到什么作用，看下图的对比图就一清二楚。

职场女精英还是需要一双高跟鞋的

不需要虚张声势的衣服，简单的着装配上深色系的搭配，精英感立马就有了。

安妮海瑟薇的休闲职场穿搭

剪裁利落的外套

最后要说的是，无论你是走金南珠袁泉这类一看就不好惹的职场女精英，还是随性自然如安妮海瑟薇，简单充满质感的着装都是最重要的。如果你觉得穿的华丽给人视觉冲击感强就是好，那就大错特错了。

职场女老板的错误示范

职场女老板的正确示范

好了，赶快学起干练的boss装，祝每位姑娘都能走上人生巅峰！