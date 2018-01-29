天这么冷 能藏秋裤的牛仔裤是哪一条

新浪时尚 01月29日 17:51 关注

导语：牛仔裤虽是四季实穿的绝佳单品，到了深冬却多了一条刚需：能藏秋裤且绝不显胖！条件如此严苛，却偏有一条牛仔裤拔得头筹，还上了各位明星和时髦人的身！（转自：ELLE）

它就是——超宽翻边牛仔裤。

天这么冷 能藏秋裤的牛仔裤是哪一条

这条翻边快要宽到膝盖上的牛仔裤，直筒宽松，又不乏细节，有股tomboy的洒脱感。趁着无性别的风潮，被各位带货女星频频上身。

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倪妮用运动上衣搭配宽翻边牛仔裤亮相电影宣传，一贯的自然派私服风格，清新高级。

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娇小的景甜穿出一套短夹克+宽翻边牛仔裤的酷感搭配，一顶报童帽更是点睛之笔。

既然是tomboy风，也难怪同样获得了男明星的喜爱！从中国到韩国，时尚icon都在今冬穿着这条牛仔裤出街。

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权志龙

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易烊千玺

同时，在近来的时装周街头，同样能发现这条牛仔裤的身影，看来它的造型潜力的确不凡！

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黄金搭配1：大衣+宽翻边牛仔裤+短靴

深冬季节对大衣的需求万分迫切，如果不想让腿埋没在直筒牛仔裤和长大衣中，那一定要穿一双高跟短靴来搭配。让靴筒与裤边相接，任你藏几条秋裤在里面都不会被发现！

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赵薇

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黄金搭配2：短外套+宽翻边牛仔裤+球鞋

然而低帮球鞋才是如今的大势，怎么穿？要点在于搭配短外套来露出腿部线条。

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泫雅

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郁可唯

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黄金搭配3：阔腿宽翻边牛仔裤+尖头鞋

时装精更爱将宽翻边与阔腿裤结合，颇有1+1>2的增高效果。从裤脚中露出一双尖头鞋，再次优化比例！

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刘诗诗

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奚梦瑶

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黄金搭配4：印花外套+宽翻边牛仔裤

宽翻边牛仔裤独具tomboy的帅气感，于是各种“娘里娘气”的单品都成为平衡搭配的绝佳选择。那些平时不知如何搭配的印花外套，大胆穿出街吧！

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