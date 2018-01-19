刘诗诗一年四季都在穿的阔腿裤 魅力到底在哪

新浪时尚 01月16日 12:00 关注

导语：刘诗诗的头发越剪越短，人也越来越潇洒自在，连带着对舒适指数五颗星的阔腿裤也越发宠爱了呢！（内容来源：ELLE中文网）

最近，刘诗诗和吴奇隆小两口在机场上演了一出“难舍难分”的戏码，据说还在拍戏的吴奇隆戏服都没换就跑来机场送刘诗诗了，两人间的互动甜的哟，请大家接好这碗狗粮！

看着这小两口默默秀恩爱的同时，我们发现刘诗诗又穿了一条阔腿裤！这裤子的出镜率已经不亚于吴奇隆了……

秀恩爱的时候阔腿裤总是如影随形，刘诗诗身穿藏蓝色长风衣下搭卡其色阔腿裤玩转休闲风。吴奇隆也是T恤搭配黑色紧身裤的休闲打扮，两人十指紧扣甜蜜度飙升！

身穿白色卡通字母T恤的刘诗诗清新养眼，搭配白色高腰阔腿裤，脚穿系带小白鞋十足的休闲风。身旁的吴奇隆也穿了蓝衣白裤来呼应诗诗的小清新装扮，默默地撒了一把狗粮。

忽然发下，刘诗诗简直一年四季都在穿阔腿裤！当然了，对于私服自有一套的wuli诗诗对阔腿裤可以说驾驭得炉火纯青了~

深色上衣+深色阔腿裤，又高又瘦不是梦

深色显瘦的道理就不用我们多说了，有时候，恰到好处的深上加深不仅能显瘦，还能显高哦

刘诗诗身穿红色条纹针织衫，外搭黑色机车夹克，肩背Gucci黑色链条包，下穿深蓝色毛边牛仔喇叭裤，脚踩黑色高跟系带靴。机车夹克搭配牛仔阔腿裤带着浓浓的休闲街头感，机车范儿十足的“刘英俊”已上线！

藏蓝色修身西装与牛仔阔腿裤的混搭一点儿不违和，宽松的裤型削弱了上身的严肃感，多了些许灵动自如的感觉，搭配Chanel米色流浪包，大气有型。

这个套路其他明星也会的哦~蒋勤勤用黑色+藏青色衬得自己又瘦又白，阔腿裤里藏一双黑色粗跟鞋，很起范儿。蒋勤勤真的越穿越时髦，越活越年轻，在她身上一点儿看不出岁月的痕迹！

浅色阔腿裤+深色外套，轻松get潇洒御姐范儿

一深一浅的配色组合很显气质，相比大面积的深色，少了点儿深沉，多了几分潇洒的味道。

藏蓝色短款夹克时髦有型，内搭天蓝色打底衫淡蓝色高腰阔腿裤，拉高了腰线的同时轻松get一双大长腿。黑超遮面走路生风的刘诗诗尽显女王范儿~

虽然扎了可爱的半丸子头，但是墨镜和黑皮衣自带的气场过于强大，搭配蓝色阔腿裤，气场一米八！

上下身的深浅色对个调效果也是不变的，刘诗诗穿驼色麂皮机车夹克搭毛边阔腿牛仔裤，相当俏皮，一双白皮鞋更添率性。

个子娇小的女生可以像郭采洁这样选择长款外套来搭配阔腿裤，遮住了身材短板的同时又不失气场。郭采洁身穿黑色毛边长款罩衫，内搭黑色上衣，下穿牛仔阔腿裤，脚踩黑色高跟短靴，肩背黑色购物袋。

小清新配色，时髦又减龄

阔腿裤不仅能显高显瘦显气场，还有一个减龄的隐藏属性哦，只要选对了配色，阔腿裤也是可以青春洋溢的~

刘诗诗在电影《心理罪之城市之光》的路演上就穿了一身小清新的装扮，飘逸的白衬衫搭配颇有质感的蓝色阔腿裤，清新优雅又不失干练~

刘诗诗头戴蓝色毛呢棒球帽，身穿几何修身针织衫，肩背白色Chanel单肩包，下穿卷边阔腿牛仔裤，脚穿黑色尖头平底鞋，内搭黑色针织袜，清新且温暖。蓝色鸭舌帽+蓝毛衣+牛仔裤，把各种蓝色都穿在了身上，层次感很丰富，超养眼！

乖巧的乔欣也很适合小清新的搭配，身穿白色短款露脐衬衫，下搭浅蓝色高腰阔腿牛仔裤，系灰色窄腰带，毫不费力就向我们展示了高挑的好身材。