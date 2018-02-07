刘诗诗吴磊助阵SHE三缺一 今年纽约时装周有啥看点？

新浪时尚 02月07日 15:56 关注

导语：2018秋冬纽约时尚周将于2月5日至2月14日举行，在即将到来的中国新年之际，大洋彼岸的时尚弄潮儿们并没有停下前进的脚步，让我们一起来看一看本季纽约时装周都有些什么看点。

群星云集：11位华人偶像齐聚纽约

女明星篇：刘诗诗领衔 SHE组合三缺一

本次纽约时装周的女明星阵容以新鲜面孔为主，但也不乏像刘诗诗、张钧甯这样的时装周老面孔。

刘诗诗

刘诗诗活动照

刘诗诗 亮相秀场：Tory Burch

作为时尚老熟人的刘诗诗再度亮相纽约时装周，之前诗诗在新浪时尚的带领下亮相巴黎时装周便惊艳四座，这次来到纽约，想必不会让大家失望。之前在Tory Burch上海的开店活动上刘诗诗便与品牌设计师有过亲密互动，这次去到纽约现场支持，让我们有所期待。

张钧甯

张钧甯活动照

张钧甯 亮相秀场：Tom Ford

张钧甯之前在巴黎时装周的亮眼表现也让人印象深刻，这次前往纽约支持Tom Ford的大秀，一定可以挑战看看自己以往乖乖女的形象。

Selina

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Selina任家萱 亮相秀场：Michael Kors

ELLA陈嘉桦

ELLA陈嘉桦活动照

Ella陈嘉桦 亮相秀场：Tadashi Shoji、Ralph Lauren、Tory Burch

亚洲女子天团SHE这次派出了Selina和Ella两员大将前往纽约，不过两人的秀单完全没有重合的部分，不知道两姐妹会否在纽约团聚，甚至一起跟Hebe来一次FaceTime。

张雪迎

张雪迎活动照

张雪迎 亮相秀场：Ralph Lauren、Michael kors

90后小花张雪迎的时尚表现一直可圈可点，最近也是有诸多作品等着上映。本次前往纽约一定会得到很多关注，小妮子前途无量。

舒畅

舒畅活动照

舒畅 亮相秀场：Tadashi Shoji

舒畅和新浪时尚已经是老朋友了，上一次一起前往米兰时装周的经历还历历在目，舒畅乖巧甜美的气质与时髦的穿衣风格早已是让人印象深刻，这次再度受邀前往纽约，想必是早已做好准备，期待舒畅的纽约之行。

贾青

贾青活动照

贾青 亮相秀场：Tadashi Shoji

作为大家的老熟脸，贾青总是出现在电视荧屏上，私下里的贾青也是喜欢简约大气的时尚风格，本次出席时装周，期待她给我们一些新鲜的感觉。

男明星篇：小鲜肉齐聚各型各款任你挑

吴磊

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吴磊 亮相秀场：Bottega Veneta

wuli磊磊也要亮相时装周啦！颜值在线、腹肌诱人的吴磊弟弟的时装周首秀当然不容错过。这么多年来看着他从小朋友长成翩翩少年，小编禁不住要流露出姨母般的微笑了。

杨钓宁

杨钓宁活动照

杨祐宁 亮相秀场：Tom Ford

还记得那个会做饭、会滑水、运动细胞超强又贴心的暖男杨祐宁吗？作为时装周上的老将，杨祐宁的荷尔蒙曾在巴黎挥洒，这次来到纽约，想必又会引起尖叫连连。

任嘉伦

任嘉伦活动照

任嘉伦 亮相秀场：Coach

刚刚做了爸爸的任嘉伦马不停蹄地就要前往纽约看秀，这个年轻的奶爸也是大长腿一枚，期待他的时装周造型吧。

周汤豪

周汤豪活动照

周汤豪 亮相秀场：Michael Kors

周汤豪和Michael Kors已经是多年的好友了，多次出席MK的活动。之前的时装周之旅中，周汤豪和设计师对话、造型也是非常敢穿，本次纽约一定也会给我们带来惊喜。

精彩秀场看点推荐

Victoria Beckham：小贝全家集体看秀

2月11日 10：00am

贝嫂的秀最大的看点就是每次贝家全体出动支持，要在秀场头排看到小贝及帅气的贝家三兄弟以及大家最喜欢的可爱萌主小七。

贝嫂大秀头排

Bottega Veneta：纽约首秀

2月9日 8：00pm

2018年2月，Bottega Veneta纽约Maison将如期揭幕。这家全新Maison位于64街和麦迪逊大街交汇处，共有四层，总面积15000平方英尺，将是Bottega Veneta全球规模最大的零售店。为了纪念这一重要时刻，Bottega Veneta也特别将2018秋冬男女装发布会从米兰移师纽约。本季BV还会有哪些令人期待的动作，让我们一起期待大秀的到来吧！

Bottega Veneta 2018春夏系列

Marc Jacobs：新设计师入住

2月14日 6：00pm

之前LVMH集团任命Baja East的John Targon为Marc Jacobs品牌低价产品系列的新任创意总监，从2月2日正式上任。LVMH集团方面确认了这一任命，但是并未明确公布John Targon的职务，因而John Targon和Marc Jacobs到底如何分配设计任务，还是两人将一起合作呢？这些问题让我们在本季大秀上来找找答案吧！

John Targon

李宁：国货的崛起

2月7日 10：00am

本次纽约时装周一大惊喜就是我们会看到国牌李宁也出现在官方日程上。李宁在中国来说，可谓户外运动品类的老大哥了。当年体操王子李宁退役后创办的这一品牌，已成为中国本土运动的代名词。期待一下本次李宁的国际大秀，或许，以后我们不能简单再叫运动品牌李宁，而是该叫时尚运动品牌李宁了！

李宁品牌将亮相纽约时装周

本季纽约时装周即便是临近春节，但新浪时尚的编辑小分队们也依旧奋斗在工作前线，想获得本季时装周最新最快的资讯的话请关注新浪时尚的官方微博微信，我们第一时间为你奉上。

最后给大家奉上本季纽约时装周的日程表，弄潮儿们千万要记得关注哦。