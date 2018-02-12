郑爽新剧造型曝光 这应该是高级灰被黑的最惨的一次

2018.02.12 15:52:56 新浪时尚

导语：熟悉点潮流动态的网友们都清楚，高级灰在时尚圈已经火了一阵子。并且只要穿起高级灰的单品，瞬间就能优雅升级。但是就在近日，高级灰的搭配也出了bug。郑爽新剧造型曝光，小爽身穿高级灰大衣的造型简直有些惨不忍睹。这次高级灰被黑的有点惨。（编辑：小杰掉肉肉）

郑爽新剧造型曝光

近日，小仙女郑爽在新剧中的造型被曝光。小爽身穿高级灰的廓形大衣搭配黑色尖头短靴。说实话，高级灰大衣穿在郑爽身上并没有优雅升级，而是太过老气。而小爽的发型也有些惨不忍睹。这真的是编辑心中的小仙女爽妹吗？！我不相信！！！

高级灰指的可不是某个单一颜色

其实高级灰单品在时尚圈已经不是什么稀罕单品，这股风潮已经吹了很久。但是真正能把高级灰穿好的其实并不多。原因就在于对高级灰的理解根本就是错的。高级灰并不是指某一种颜色，而是在色盘中的一个色系，穿好高级灰的关键在于同色系色彩搭配的和谐。

倪妮、杨幂演绎高级灰

KK和安吉丽娜-朱莉示范高级灰

就拿郑爽穿失误的高级灰大衣来说吧，整整齐齐的系好扣子只露出一双光腿，真心不是什么好选择。有些呆板还有些奇怪。而像KK和安吉丽娜-朱莉用同色系的阔腿裤搭配，则要时髦很多。想穿短裙搭配高级灰大衣也可以像杨幂一样踩上一双过膝靴。

博主示范高级灰大衣

既然高级灰的大衣常见却又容易搭配出错，那我们不妨学学宇博们的造型。如果你在高级灰的大衣中搭配了反差色，那么白色单品就是你必不可少的内搭。不管是衬衫还是T恤，白色系的内搭都能减弱灰色带来的老气之感。

高级灰大衣单品推荐

Alexander Wang 超大款双排扣大衣 售价约11210元

Theory 单排扣大衣 售价约7514元

Victoria Beckham 超大款搭扣大衣 售价约9088元

杨幂周冬雨示范灰色卫衣

Gigi和肯豆示范高级灰帽衫

除了大衣之外，第二顺位受欢迎的单品应该是高级灰的帽衫。高级灰搭配黑色或牛仔都是相对保守的常规牌。而像超模吉吉-哈迪德一样混搭同色系的格纹西裤，则更见搭配功力。不过灰色系的格纹西裤，可是会十分显胖，大腿有肉感的网友们千万别轻易尝试。

高级灰卫衣单品推荐

MSGM 短款logo套头衫 售价约2160元

SJYP 荷叶边饰套头衫 售价约2613元

Burberry涂鸦印花套头衫 售价约3033元

时装精示范高级灰的阔腿裤

博主示范高级灰长裤

时装精最喜欢选择的高级灰单品不是以上的两款，而是高腰阔腿裤！原本阔腿裤的设计已经让这件单品自带气场，加上高级灰的配色，无疑成了优雅气场的代名词。而白衬衫、白T恤的搭配，则是最容易驾驭的组合。

高级灰阔腿裤单品推荐

Balenciaga Mariner高腰长裤 售价约6493元

Fabiana Filippi 高腰宽松长裤 售价约4178元

Antonio Berardi 高腰褶饰西裤 售价约5406元