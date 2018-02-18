学范冰冰穿同款印花裙怎么穿才好看

新浪时尚 02月09日 17:34 关注

导语：范冰冰出席男友李晨的电影路演活动，穿lv的印花裙美极了，那印花裙怎么穿好看呢？印花裙配什么鞋子好看？印花裙配什么上衣好看？一起来看范爷是怎么穿的吧。

继求婚事件之后，范冰冰李晨又出来秀恩爱了，因为是李晨的首部导演作品，范冰冰可是每次宣传都会现身呢，这路演范冰冰都穿了啥呢？

因为现在已经是秋天了，范冰冰开始穿上了长袖连衣裙，印花款式很春天呢。

这件衣服也是Louis Vuitton 2018的春季系新款，现在市面上还没有上架呢，搭配的Louis Vuitton的，范爷和lv的关系真的好好呢。

看过范爷的裙子，喜欢花裙子的你是不是也心动了呢？下面小编为大家支招下花裙子该怎么搭配好看。

花裙子配什么上衣好看

纯色高领衫

马上就要到穿打底衫的季节，用它衬在黑底花裙子里也是很好的方法。特别是黑色款高领衫，色调统一又有层次感。而且还能活用无袖款式的裙子，入秋接着穿。

针织衫/薄卫衣

要冷不冷的时候，套一件针织衫或薄卫衣也可以。同样，花裙子的长短也可以根据自己的身高和实际天气来调整，还丰富了上衣的搭配方案，一举两得。

反过来搭配也是可行的，只要你够苗条就行。

长款背心

前两个搭配其实更多针对的是夏天买的无袖款连衣裙，如果本就是长袖的，那在外面加一件长款背心就可以了。黑色的西装式背心就和这条裙子很搭，显得干练又很有气场。

甚至可以当性感的露肩装来穿，一扫秋日穿衣的单调普通。

·皮夹克

花裙子的柔美让酷帅的皮衣来平衡，也不失为一种时髦的选择，而且保暖性也会得到大幅提升。

如果认为皮衣+黑裙子太密不透风，那么把裙子长度缩短到能露出小腿的程度，看起来就轻盈多了。搭配花色短靴更好哦！

·西装外套

出席正式场合的话，皮衣和牛仔衣都太休闲了，还是一件御姐范的西装更应景。由于裙子本身已经很有存在感，所以请尽量搭配颜色偏深、偏暗的纯色西装，以免有喧宾夺主之嫌。

·长款大衣

在北方地区，材质轻盈点的长大衣也能穿了，它也可以配黑底花裙子穿，既有足够正式感，又不会太过隆重。

花裙子配什么鞋好看

及踝袜靴

现在当然是买短靴的时候，尤其是袜靴的风头依然强劲。身高不够的可以选择短款的连衣裙来配，比例显得合理一些。

如果身高足够穿长裙的，就尽量穿长款的，相对更时髦。配上洋气的大朵印花，高级感就更明显了。

· 过膝长靴

等到了20℃左右的气温后，就是穿长靴的时候了。考虑到视觉延伸性，我们推荐配黑色长靴，连成一片的显高效果更好。

传统的则还有棕色长靴可以搭配，加上棕色包包的点缀，打造出浓浓的秋日造型感。