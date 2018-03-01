这款裙装你们都嫌土？唐嫣热巴赵丽颖可都在穿

新浪时尚 03月01日 17:43 关注

导语：别只顾着挑外套，毕竟一到室内脱了外套还得靠内搭来取胜！新一年想要脱颖而出就必须得来点红色！（内容来源：ELLE中文网）

别忘了，开年怎么也要来点红色才有氛围啊！脱下大衣，靠这一件红色连衣裙，保准你吸引目光，美到让人移不开眼。

长款连衣裙

你还嫌穿不好红色感觉土么？唐嫣的一身红色亮片连衣裙让肤色白到发光，妩媚动人。

一字领荷叶边鱼尾连衣裙你觉得太难驾驭？但你不能不承认林允儿这么穿完全成熟大气。

一向以性感著称的姚晨穿上红裙简直女人味爆棚。

林依晨浅V亮红皮裙+大圆耳环，“贵妇”感信手拈来。

林心如身穿白色蕾丝酒红色丝绒拼接连衣裙，升级人母穿衣风格也逐渐温柔成熟。

Ralph Lauren酒红色亮片深V礼服完美展现辣妈身材，女人味十足。

透视条纹红色雪纺连衣裙配上雪莉的短发，如此复古风情美的十分高级。

而蔡卓妍的透视长裙+短发配上荷叶边就营造出了可爱风。

短款连衣裙

如果你觉得长款连衣裙日常实在难以驾驭，那么短款可以作为选择之一。

唐嫣作为红裙的忠实拥护者，真是到哪都少不了红色礼服。KarlLagerfeld 百褶荷叶边蝴蝶结get！

不对称衣领露肩款get！

Red Valentino红色花边翻领连衣裙get！红色连衣裙能被唐嫣穿出如此多花样，这里面肯定有你要的感觉吧！

迪丽热巴身穿红色亮片刺绣长袖连身裙，红色也能穿出少女感。

赵丽颖红色天鹅绒短裙+白色翻领甜美值飙升！

半身裙

如果你坚持冬天秀腿，那么短款半身裙的搭配攻略看这里。

白色毛衣+红色格纹裙，像张俪这样穿，想不温柔都难。

周冬雨卡通印花长袖T恤+Burberry红色宫廷风开叉高腰短裙，活泼混搭就要时髦！

最经典的“红与黑”，志玲姐姐甜美性感两不误。

何穗高领毛衣搭配红色天鹅绒百褶裙，裙子陪你温暖过冬也不是不可能。