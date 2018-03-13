杨幂私服卫衣已经穿上身了 春季搭配赶紧学

新浪时尚 03月13日 18:12 关注

导语：春季适合穿卫衣吗？春季适合穿什么卫衣？女星杨幂最新私服为了做了示范，宽松卫衣+内搭甜美又可爱，春季跟着穿秒变少女幂！

杨幂微博更新，示范#中国很赞# 手指舞，但她的私服你注意到了吗？巴黎世家同款圆领套头卫衣，内搭白T，露出一点裙摆，和小黑裤搭配时髦显瘦。

近照看大幂幂的脸好像更小了呢，披肩发+宽松卫衣可爱显瘦。和春季大家都喜欢的亮色系不同，杨幂的深紫色卫衣更加温暖，衬得杨幂皮肤好像要发光一样了呢。

这种宽松套头的款式真的值得每个女生都入手一件呢，加上一件稍微少一点的内搭，增加层次感更显瘦，让单色调的卫衣看起来也不会很单调。这样的基础款乍一看还有点穿了男票衣服的感觉，中性风更时尚！

春季卫衣搭配女

杨幂私服中都在穿卫衣了，春季我们是不是也该行动起来呢？今年春季流行的卫衣怎么搭配好看呢？都说流水的时尚铁打的卫衣，不管时尚趋势怎么变，入手一款卫衣搭都是没错的！

短款卫衣+阔腿裤

春季流行什么款式的卫衣？这样露脐的短款可是爆款呢，连帽露胃的短上衣和宽松长裙搭配性感又休闲，腿型也被拉长了呢，明星潮人都很喜欢这种穿法。

学潮人用黑色卫衣+格子裤的搭配一样让人眼前一亮，牛仔蓝很清新，而这种的黑白格子给人一种很俏皮的感觉，活力十足，和黑色短外套搭配还能增加帅气指数！

假两件穿法

春季卫衣怎么穿好看？少女们最爱的就是这种假两件的穿法，外搭t恤让长袖看起来更保暖，这种层次感也是比较显瘦的，为上身增加亮点还能拉高腰线！

卫衣+牛仔外套

卫衣+牛仔外套，最早春气质的穿法，清新丹宁色配糖果色卫衣少女感十足，搭牛仔裤或运动裤都适合，出街清新养眼。

廓形外套+卫衣

很多人穿外套的时候都担心因为袖子太紧而显得臃肿，那就选廓形外套好了，宽松袖口和随意的肩线设计让内搭更百搭，舒适感也跟着提升了。

西装外套+卫衣

卫衣做内搭的时候，和西装外套搭配更休闲，本身很死板的西装外套和卫衣搭配之后也变得有活力起来，像古力娜扎这样再搭一条黑色校服裤，运动风的感觉更强，潮感十足。

当裙子穿

中长款的卫衣本身就可以当裙子穿，像杨幂一样选择一款oversuze风格的卫衣，营造下移失踪的效果，秀美腿超性感，觉得这样尺度有点大的妹子们也可以增加内搭，里面穿短裤或短裙都适合。

卫衣+破洞牛仔裤

卫衣最简单的穿法就是直接外穿，这时候连帽款式的首选，宽松袖口设计显得上半身超瘦，搭破洞牛仔裤潮感十足，春季稍微露点肌肤更洋气。

卫衣+裙子

卫衣和半身裙搭配，也是很多明星喜欢的穿法，像宋茜这样段卫衣+格子裙+高跟短靴，稍微有点露腿，但一样可爱休闲，还算是比较接地气的穿法了，清新蓝色春天一样适合。