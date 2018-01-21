Hedi Slimane将加盟Celine

新浪时尚 01月21日 19:37 关注

导语：LVMH时尚集团刚刚在社交媒体上宣布，Hedi Slimane将加盟Celine成为新创意总监！

Hedi Slimane将加盟Céline

LVMH时尚集团刚刚在社交媒体上宣布，Hedi Slimane将加盟Celine成为新创意总监！并且Celine会为Hedi新开男装线，一条定制线与香水等副线产品。他的第一个系列将在今年九月正式发布！这是Dior Homme与Saint Laurent后，Hedi再度入主高级时装屋。

Hedi Slimane正式卸任Saint Laurent Paris创意总监

2016年根据《WWD》消息Hedi Slimane正式卸任Saint Laurent Paris创意总监职位。Hedi Slimane2012年上任，从大改品牌名字而遭到非议以来，关于他任性的报道就层出不穷，不过面对超高的销量增长，各路评价也就睁一只眼闭一只眼了。而回顾Hedi Slimane之前的职业道路，1996年Hedi Slimane首次加入YSL，Yves Saint Laurent先生及长期生活及商业伙伴Pierre Berge先生专门对他进行了系统性的培养。不过从2000年开始他接手dior男装首席设计师的工作，7年的时间，他为男装塑造的一个个纤细典型，定义了一个时代的男性审美。而其中还有另一个花絮就是他还将Dior男装之前的名字Christian Dior Monsieur”改成了“Dior Homme”。

而2012年他又重新回到了Yves Saint Laurent。在回归之后，Hedi Slimane的设计总是在街头摇滚和高级时装之间的界限上不停徘徊。这次出任Celine创意总监是他2年后再次回归设计圈，不过与之前不同的是，本次Celine会增加男装和高级定制系列，新市场的拓展让我们期待。而目前Celine的创意总监Phoebe Philo的去向我们还不曾可知，敬请期待。