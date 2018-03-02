刘雯一天暴走三场秀王源帅气出征 巴黎好戏正高能

新浪时尚 03月02日 15:00 关注

导语：巴黎时装周已经进入到了第四天，这一天马思纯亮相了Chloe秀场，随后的Carven大秀中金晨和孙怡秀场内斗艳PK，王源出征巴黎。而这一天最值得关注的是刘雯，在米兰时装周上位tods走秀之后，在巴黎的3月1日这一天，表姐一下子走了3场，真是大饱眼福。

刘雯一天暴走三场秀

刘雯

刘雯

刘雯

刘雯

超模刘雯在巴黎时装周3月1号这一天，暴走了三场秀，分别是：Chloé （闭场模特）、Isabel Marant 和Paco Rabanne三场大秀，如今很少走秀的超模刘雯能在一天内走3场秀也是少见，三个造型分别展示了表姐不同的风格。

刘雯如今可以称得上是时尚偶像，福布斯宣布2017全球模特收入排行榜，大表姐刘雯以650万美元收入位列第八，依旧是入榜的唯一亚洲面孔，前十的地位证明了一切。

2017年工作单

封面

ELLE-CHINA

Elle-Malaysia

ELLE-Thailand

VOGUE-China

Wallpaper-China

嘉人

红秀

广告代言

彪马

La-Perla-SS-2017

简单的回顾，就能看出表姐在时尚圈的地位。

马思纯

马思纯

除了当天难得一见的刘雯走秀之外，在Chloe的秀场中我们看到了在米兰已经出现过的马思纯，巴黎时间3月1日上午，马思纯现身巴黎时装周秀场看秀。小马哥身穿利落黑色西服套装，内搭香槟色雪纺衫，脚蹬黑色皮鞋亮相，将帅气与甜美相融合，干练十足，撩力全开，大写加粗的帅气！

金晨孙怡秀场内忙斗艳

孙怡

巴黎当地时间2018年3月1日，孙怡身穿一身白色裤装搭配现身Carven秀场，甜美中又带着职场OL的强大气场，变身干练小女人。产后复出的孙怡，不仅火速瘦身，事业也是火力全开，期待女神更多完美造型。

金晨

巴黎当地时间2018年3月1日，金晨一身短上衣搭配高腰裙的造型现身Carven秀场。有舞蹈功底的金晨，体态本就是纤瘦高挑，再加上身穿高腰裙，更加凸显了女神的完美曲线。

王源

王源

王源

王源出发巴黎



除了秀场中的，在路上的王源也帅气亮相。王源身穿水洗效果的夹克亮相机场，出发巴黎时装周，据悉本次王源将会观看Givenchy大秀，精彩锁定新浪时尚。



秀场解析

Carven

carven

Carven

Carven

Carven 2018秋冬系列，设计师通过多变的方式营造了个性女人形象。针织元素与欧根纱的对撞，规则的抓皱营造的腰线，在保留了女性柔美的前提下，又通过几何线条以及格纹套装，丰富了视觉效果。 格纹正装内搭蕾丝效果的衬衫以及短款毛衣，真是将混搭和舒适进行到底。设计师通过现实案例示范了叠穿在2018仍流行，内长外短的矩形夹克搭配长衬衫，修饰身材。高腰长裤以及短款上装，拉伸比例的同时也营造了硬朗帅气的效果。

Chloe

Chloe

chloe

chloe

Chloé 2018秋冬系列打造率性又不乏浪漫的女孩形象，飘逸的长款丝质连衣裙，军装风裤装搭配中靴，现代感十足的印花加上性感的深v设计都在探索女性柔美又硬朗的多面性。而上衣裤装上嫁接皮草元素成为本季一大亮点，梦幻十足，时刻彰显Chloé女郎的时尚态度。 细节部分的高跟鞋以及靴子，都是摩登女孩的必备，而不规则的剪裁效果，飘逸中塑造了帅气形象。

Isabel Marant

Isabel-Marant

Isabel-Marant

Isabel-Marant

Isabel Marant 2018秋冬系列以美国西部为灵感来源，利用大地色系的配色，民族风十足的印花，中靴配阔腿裤，野性的深V和斜肩设计，打造西部牛仔风潮文化的都市穿搭。实用主义是设计师本季的核心，毛衣、夹克、修身裙装以及大衣、在以实用为前提下做到了舒适有型，不束缚自己。

以上就是今天巴黎时装周的精彩内容，想了解更多关于巴黎时装周的内容请锁定新浪时尚。