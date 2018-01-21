卡地亚全新RESONANCES DE CARTIER高级珠宝系列展登陆上海
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导语： 继伦敦和纽约之后，卡地亚全新RESONANCES DE CARTIER高级珠宝系列于1月19日至27日在百年外滩的艺术文化新地标——复星艺术中心，精彩呈献一场高级珠宝的华彩交响乐。
以稀世宝石为音符，以丰沛创意为曲谱，囊括RESONANCES DE CARTIER系列在内的逾400件高级珠宝臻品在卡地亚的大师指挥棒下，谱写出流淌着盎然生命之歌的乐章，时而激昂顿挫，时而温柔如水，不受羁绊，和谐共鸣。
以大自然的独特韵律与能量为灵感，全新RESONANCES DE CARTIER系列诠释了“珍稀宝石”的灵犀之韵，释放蕴藏于每一颗宝石内在的生命力，聆听从每一颗宝石的形态、色泽及光晕中绽放出的美妙颂歌，巧妙呼应，彼此共鸣。卡地亚特别运用造型鲜明活泼的设计，时而以看似更为自由的线条，时而以强烈的对比手法，凸显宝石的力量与个性，深刻体现品牌崇尚珍稀宝石的无尽热情，也揭秘了此全新高级珠宝系列背后的奥义。
享有“会跳舞的建筑”之名的复星艺术中心，如一座巨大的古铜色管风琴屹立在浦江之畔，为这场交响乐演奏出更余音绕梁的和声。三层金色帘幕可随时间流转，犹如一条条生动的五线谱，承载着跳动生命旋律的珠宝。
当夜幕降临，熠熠生辉的珠宝臻品与浦江之畔天际线的绚丽景致交相辉映，复星艺术中心四层天台的大型公共艺术作品“数字空中花园”摇身一变，成为空中的珠宝殿堂，迎来众多尊贵嘉宾驻足忘返：卡地亚中国区首席执行官李汉龙（Renaud Litre）先生，携手知名演员张震、黄轩、马伊琍、国际超模何穗、复星基金会与复星艺术中心主席王津元、著名导演李少红、中国当代艺术家周铁海、著名摄影家刘香成等相聚于此，共享珠宝盛筵。实力派歌手黄丽玲（A-Lin）女士现场演绎动人曲目，米其林三星餐厅UltraViolet的主厨Paul Pairet先生亦亲自为嘉宾奉上精致晚宴。
本次展览将特别于1月27日上午10点至晚上8点向公众开放，呈现品牌170多年来卓尔不凡的美学传承与不断创新的丰沛灵感。届时，更多珠宝爱好者与收藏家皆可亲身前往，共赴一场灵韵珠宝的饕餮盛筵。
皇室珍珠
源自波斯湾，流淌着英国皇室血脉的这颗特级珍珠，以166.18格令（8.3克）的重量，和惊人的尺寸（21.82 毫米 x 17.6毫米x 16.4毫米）被视为世界上存有的最美丽的珍珠之一。它曾是英国玛丽王后（Mary of Teck）的收藏，是玛丽公主最爱的珠宝之一。它承载着历史的传奇，却丝毫没有被时间磨砺，百年来都保留着最纯粹的原貌。这是自然的馈赠，亦是时光的礼赞。
ROYAL项链
卡地亚的工匠用精妙的工艺和先锋的精神，呈现属于这个时代卓尔不群的珍珠杰作：用一颗5.01克拉的枕型钻石契合珍珠完美的水滴造型，高贵精致且耀眼夺目。这条ROYAL项链，蕴藏着丰沛的历史，亦承载着璀璨的未来。铂金；一颗166.18格令（8.3克）的天然珍珠（尺寸：21.82 毫米 x 17.6毫米x 16.4毫米）；圆形天然珍珠4.27克拉；一颗5.01克拉枕形钻石
ROYAL耳环
两只耳环各带一颗水滴形天然珍珠，完美地搭配在一起，与项链和谐辉映。每颗珍珠都冠以钻石镶嵌的钟罩式盖帽，以及带有钻石优漩装饰设计的底座和三颗天然珍珠。 铂金；77.44格令和72.16格令天然珍珠；6颗天然珍珠9.76克拉；明亮式切割钻石3.08克拉
卡地亚设计师、宝石专家与工匠们，在卡地亚高级珠宝工坊里“培育”出了以优雅铁线蕨为灵感的ADIANTE项链：明亮式和玫瑰式切割的钻石被一丝不苟地镶嵌于其上，精致勾勒出闪烁的微光和晶莹欲滴的露水。一颗重达20.04克拉的D IF IIa钻石顺着细长的茎及苍翠的叶滑落而下，成为最璀璨的一滴，充分展现了浪漫的自然主义。 铂金；20.04克拉D IF IIa型椭圆形钻石；玫瑰式切割钻石 22.70克拉；明亮式切割钻石 5.19克拉；钻石吊坠可移除
一颗稀有的40.33克拉红碧玺触发了设计师们的创作思潮，运用建筑学中的镂空结构，卡地亚以黑漆与钻石勾勒叶型设计，圆珠红碧玺搭配凸圆形切割红碧玺，在黑白对立面上呈现跳跃效果。整条项链如同一件灵动的乐器，跳动出和谐的音符。 18K白金；40.33克拉水滴形切割红碧玺；红碧玺圆珠和凸圆形切割红碧玺129.06克拉；黑漆；圆形明亮式切割钻石19.21克拉。
NYMPHALIS项链，以蝴蝶为灵感，用精湛的工艺展现这些飞舞精灵的翅膀颜色及优雅气息。设计师运用黄色、橙色和棕色水滴形切割钻石相呼应，并在项链的横向排列中形成了大量的和谐色调。当光透射进来，每一个表面间的折射和谐共鸣，如同蝴蝶振翅欲飞，闪烁灵动的光芒。NYMPHALIS项链也创造了一种全新的多元化的佩戴方式。它不仅是项链，更可通过拆卸成为头饰、手镯和胸针：两只蝴蝶可分离作为胸针佩戴，第一排的项链可分离作为头饰或者手镯佩戴。
项链/ 头饰/ 手镯/ 胸针
两只蝴蝶可分离并作为胸针佩，第一排的几条项链可分离作为头饰或手镯佩戴。
白18K金；水滴形切割彩色钻石；黑漆；明亮式切割钻石
耳环
两只蝴蝶可分离，其可单独佩戴或与流苏部分一起佩戴，流苏部分也可分离成两种佩戴方式。
白18K金；水滴形切割彩色钻石；黑漆；明亮式切割钻石
诞生于20世纪20年代中期的“水果锦囊”设计，是卡地亚延续至今，最为独特的设计之一。创意地将蓝宝石、红宝石和祖母绿融合在一起，宝石表面雕刻印度传统的植物形状，呈现树叶、果实和盛开花朵的曼妙姿态，开创了珠宝设计的全新风格。此款设计从面世至今一如继往地大获成功，吸引着众多时尚女性的追捧。
TUTTI FRUTTI SERPENT腕表，在传承水果锦囊风格的同时，引入了一条栩栩如生的灵蛇。灵蛇环绕手腕，并迂回延伸进入由蓝宝石、祖母绿和红宝石组成的树叶、果实和花蕾丛中，将精致的钻石表盘紧紧夹在头部与尾巴之间，如同守护时间的灵兽，呈现了历久弥新的新鲜感。
白18K金；13颗雕刻祖母绿15.33克拉；9颗雕刻红宝石13.01克拉；3颗雕刻蓝宝石5.42克拉；8颗瓜形切割蓝宝石13.60克拉；1颗瓜形切割红宝石0.65克拉；祖母绿眼睛；缟玛瑙；707颗明亮式切割钻石3.45克拉；
石英机芯；尺寸：168毫米，上下可调节 +/- 1厘米
卡地亚就如同一个画家，用珍贵的调色板展示了紫水晶的细微差别。薰衣草色调的柔和与更深的紫色相呼应，均匀地点缀着设计造型。凸圆形切割黄晶凸显了这一平滑且曼妙的设计，如一首浪漫的小夜曲，勾起无限遐思。
此款项链有四种佩戴方式：可绕一圈或两圈佩戴，可将搭扣处的两颗宝石移除作为吊坠佩戴或置于肩膀佩戴，亦或将宝石夹在项链中间佩戴成为一条长项链，各种方式都十分优雅。
白18K金；2颗刻面切割紫水晶，共重18.27克拉；9.30克拉刻面切割黄晶；
紫水晶圆珠 783.70克拉；紫水晶 0.32克拉；锥形钻石 0.75克拉；
明亮式切割钻石 4.33克拉