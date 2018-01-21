卡地亚全新RESONANCES DE CARTIER高级珠宝系列展登陆上海

新浪时尚 01月21日 22:39 关注

导语： 继伦敦和纽约之后，卡地亚全新RESONANCES DE CARTIER高级珠宝系列于1月19日至27日在百年外滩的艺术文化新地标——复星艺术中心，精彩呈献一场高级珠宝的华彩交响乐。

模特演绎RESONANCES DE CARTIER高级珠宝系列

以稀世宝石为音符，以丰沛创意为曲谱，囊括RESONANCES DE CARTIER系列在内的逾400件高级珠宝臻品在卡地亚的大师指挥棒下，谱写出流淌着盎然生命之歌的乐章，时而激昂顿挫，时而温柔如水，不受羁绊，和谐共鸣。

卡地亚全新RESONANCES DE CARTIER高级珠宝展晚宴现场

以大自然的独特韵律与能量为灵感，全新RESONANCES DE CARTIER系列诠释了“珍稀宝石”的灵犀之韵，释放蕴藏于每一颗宝石内在的生命力，聆听从每一颗宝石的形态、色泽及光晕中绽放出的美妙颂歌，巧妙呼应，彼此共鸣。卡地亚特别运用造型鲜明活泼的设计，时而以看似更为自由的线条，时而以强烈的对比手法，凸显宝石的力量与个性，深刻体现品牌崇尚珍稀宝石的无尽热情，也揭秘了此全新高级珠宝系列背后的奥义。

卡地亚全新RESONANCES DE CARTIER高级珠宝展晚宴现场

卡地亚全新RESONANCES DE CARTIER高级珠宝展晚宴现场

卡地亚全新RESONANCES DE CARTIER高级珠宝展晚宴现场

享有“会跳舞的建筑”之名的复星艺术中心，如一座巨大的古铜色管风琴屹立在浦江之畔，为这场交响乐演奏出更余音绕梁的和声。三层金色帘幕可随时间流转，犹如一条条生动的五线谱，承载着跳动生命旋律的珠宝。

复星艺术中心

当夜幕降临，熠熠生辉的珠宝臻品与浦江之畔天际线的绚丽景致交相辉映，复星艺术中心四层天台的大型公共艺术作品“数字空中花园”摇身一变，成为空中的珠宝殿堂，迎来众多尊贵嘉宾驻足忘返：卡地亚中国区首席执行官李汉龙（Renaud Litre）先生，携手知名演员张震、黄轩、马伊琍、国际超模何穗、复星基金会与复星艺术中心主席王津元、著名导演李少红、中国当代艺术家周铁海、著名摄影家刘香成等相聚于此，共享珠宝盛筵。实力派歌手黄丽玲（A-Lin）女士现场演绎动人曲目，米其林三星餐厅UltraViolet的主厨Paul Pairet先生亦亲自为嘉宾奉上精致晚宴。

A-Lin现场演绎动人曲目

本次展览将特别于1月27日上午10点至晚上8点向公众开放，呈现品牌170多年来卓尔不凡的美学传承与不断创新的丰沛灵感。届时，更多珠宝爱好者与收藏家皆可亲身前往，共赴一场灵韵珠宝的饕餮盛筵。

知名演员马伊琍女士佩戴CACTUS DE CARTIER系列项链和戒指

知名演员马伊琍女士佩戴CACTUS DE CARTIER系列项链和戒指

知名演员马伊琍女士佩戴CACTUS DE CARTIER系列项链和戒指

超模何穗女士佩戴RESONANCES DE CARTIER系列高级珠宝SACCADE项链、GREEN BOUCLE戒指、耳环和手镯

RESONANCES DE CARTIER系列高级珠宝SACCADE项链

GREEN BOUCLE戒指

GREEN BOUCLE耳环

GREEN BOUCLE手镯

知名演员张震先生佩戴DRIVE DE CARTIER系列浮动式陀飞轮腕表

知名演员张震先生佩戴DRIVE DE CARTIER系列浮动式陀飞轮腕表

DRIVE DE CARTIER系列浮动式陀飞轮腕表

知名演员黄轩先生佩戴卡地亚猎豹系列胸针、ROTONDE DE CARTIER系列神秘小时镂空腕表

知名演员黄轩先生佩戴卡地亚猎豹系列胸针、ROTONDE DE CARTIER系列神秘小时镂空腕表

卡地亚猎豹系列胸针

实力派歌手A-Lin佩戴PLUIE D’ÉTÉ系列戒指、耳环和REFLECTION DE CARTIER系列手镯、项链

PLUIE D’ÉTÉ系列戒指

PLUIE D’ÉTÉ系列耳环

REFLECTION DE CARTIER系列手镯

REFLECTION DE CARTIER项链

展区图

展区图

展区图

展区图

展区图

展区图

展区图

展区图

卡地亚皇家珍珠项链

皇室珍珠

源自波斯湾，流淌着英国皇室血脉的这颗特级珍珠，以166.18格令（8.3克）的重量，和惊人的尺寸（21.82 毫米 x 17.6毫米x 16.4毫米）被视为世界上存有的最美丽的珍珠之一。它曾是英国玛丽王后（Mary of Teck）的收藏，是玛丽公主最爱的珠宝之一。它承载着历史的传奇，却丝毫没有被时间磨砺，百年来都保留着最纯粹的原貌。这是自然的馈赠，亦是时光的礼赞。

ROYAL项链

卡地亚的工匠用精妙的工艺和先锋的精神，呈现属于这个时代卓尔不群的珍珠杰作：用一颗5.01克拉的枕型钻石契合珍珠完美的水滴造型，高贵精致且耀眼夺目。这条ROYAL项链，蕴藏着丰沛的历史，亦承载着璀璨的未来。铂金；一颗166.18格令（8.3克）的天然珍珠（尺寸：21.82 毫米 x 17.6毫米x 16.4毫米）；圆形天然珍珠4.27克拉；一颗5.01克拉枕形钻石

ROYAL耳环

ROYAL耳环

两只耳环各带一颗水滴形天然珍珠，完美地搭配在一起，与项链和谐辉映。每颗珍珠都冠以钻石镶嵌的钟罩式盖帽，以及带有钻石优漩装饰设计的底座和三颗天然珍珠。 铂金；77.44格令和72.16格令天然珍珠；6颗天然珍珠9.76克拉；明亮式切割钻石3.08克拉

RÉSONANCES DE CARTIER系列高级珠宝-ADIANTE项链

卡地亚设计师、宝石专家与工匠们，在卡地亚高级珠宝工坊里“培育”出了以优雅铁线蕨为灵感的ADIANTE项链：明亮式和玫瑰式切割的钻石被一丝不苟地镶嵌于其上，精致勾勒出闪烁的微光和晶莹欲滴的露水。一颗重达20.04克拉的D IF IIa钻石顺着细长的茎及苍翠的叶滑落而下，成为最璀璨的一滴，充分展现了浪漫的自然主义。 铂金；20.04克拉D IF IIa型椭圆形钻石；玫瑰式切割钻石 22.70克拉；明亮式切割钻石 5.19克拉；钻石吊坠可移除

RÉSONANCES DE CARTIER系列高级珠宝-NYMPHALIS项链/头饰/手镯/胸针

RÉSONANCES DE CARTIER系列高级珠宝-NYMPHALIS项链/头饰/手镯/胸针

RÉSONANCES DE CARTIER系列高级珠宝-MURMURE项链

一颗稀有的40.33克拉红碧玺触发了设计师们的创作思潮，运用建筑学中的镂空结构，卡地亚以黑漆与钻石勾勒叶型设计，圆珠红碧玺搭配凸圆形切割红碧玺，在黑白对立面上呈现跳跃效果。整条项链如同一件灵动的乐器，跳动出和谐的音符。 18K白金；40.33克拉水滴形切割红碧玺；红碧玺圆珠和凸圆形切割红碧玺129.06克拉；黑漆；圆形明亮式切割钻石19.21克拉。

卡地亚高级珠宝系列项链

卡地亚猎豹高级珠宝系列项链

NYMPHALIS项链

NYMPHALIS项链，以蝴蝶为灵感，用精湛的工艺展现这些飞舞精灵的翅膀颜色及优雅气息。设计师运用黄色、橙色和棕色水滴形切割钻石相呼应，并在项链的横向排列中形成了大量的和谐色调。当光透射进来，每一个表面间的折射和谐共鸣，如同蝴蝶振翅欲飞，闪烁灵动的光芒。NYMPHALIS项链也创造了一种全新的多元化的佩戴方式。它不仅是项链，更可通过拆卸成为头饰、手镯和胸针：两只蝴蝶可分离作为胸针佩戴，第一排的项链可分离作为头饰或者手镯佩戴。

项链/ 头饰/ 手镯/ 胸针

两只蝴蝶可分离并作为胸针佩，第一排的几条项链可分离作为头饰或手镯佩戴。

白18K金；水滴形切割彩色钻石；黑漆；明亮式切割钻石

NYMPHALIS耳环

耳环

两只蝴蝶可分离，其可单独佩戴或与流苏部分一起佩戴，流苏部分也可分离成两种佩戴方式。

白18K金；水滴形切割彩色钻石；黑漆；明亮式切割钻石

TUTTI FRUTTI SERPENT水果锦囊腕表

诞生于20世纪20年代中期的“水果锦囊”设计，是卡地亚延续至今，最为独特的设计之一。创意地将蓝宝石、红宝石和祖母绿融合在一起，宝石表面雕刻印度传统的植物形状，呈现树叶、果实和盛开花朵的曼妙姿态，开创了珠宝设计的全新风格。此款设计从面世至今一如继往地大获成功，吸引着众多时尚女性的追捧。

TUTTI FRUTTI SERPENT腕表，在传承水果锦囊风格的同时，引入了一条栩栩如生的灵蛇。灵蛇环绕手腕，并迂回延伸进入由蓝宝石、祖母绿和红宝石组成的树叶、果实和花蕾丛中，将精致的钻石表盘紧紧夹在头部与尾巴之间，如同守护时间的灵兽，呈现了历久弥新的新鲜感。

白18K金；13颗雕刻祖母绿15.33克拉；9颗雕刻红宝石13.01克拉；3颗雕刻蓝宝石5.42克拉；8颗瓜形切割蓝宝石13.60克拉；1颗瓜形切割红宝石0.65克拉；祖母绿眼睛；缟玛瑙；707颗明亮式切割钻石3.45克拉；

石英机芯；尺寸：168毫米，上下可调节 +/- 1厘米

FRENESIE项链

FRENESIE项链

卡地亚就如同一个画家，用珍贵的调色板展示了紫水晶的细微差别。薰衣草色调的柔和与更深的紫色相呼应，均匀地点缀着设计造型。凸圆形切割黄晶凸显了这一平滑且曼妙的设计，如一首浪漫的小夜曲，勾起无限遐思。

此款项链有四种佩戴方式：可绕一圈或两圈佩戴，可将搭扣处的两颗宝石移除作为吊坠佩戴或置于肩膀佩戴，亦或将宝石夹在项链中间佩戴成为一条长项链，各种方式都十分优雅。

白18K金；2颗刻面切割紫水晶，共重18.27克拉；9.30克拉刻面切割黄晶；

紫水晶圆珠 783.70克拉；紫水晶 0.32克拉；锥形钻石 0.75克拉；

明亮式切割钻石 4.33克拉