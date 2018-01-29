Lady Gaga 300克拉黑钻艳压格莱美红毯 碧昂丝满钻齐肩耳环来PK

2018.01.29 17:55:49 新浪时尚

导语：北京时间1月29日，第60届格莱美颁奖礼在纽约举行，今年格莱美迎来了60甲子生辰，颁奖礼除了有我国小鲜肉易烊千玺的加入外，还有Lady Gaga戴出300克拉稀有黑钻珠宝艳压红毯，迎战的碧昂丝虽然没有在红毯上与Gaga直面迎战，仅仅坐在台下观礼也丝毫不输，Queen B用了啥“法宝”迎战？编辑@YumengCheung[微博]

易烊千玺身着Chanel 2018春夏系列斜纹软呢外套和长裤

TFBOYS成员易烊千玺身着Chanel 2018春夏系列斜纹软呢外套和长裤，搭配同系列金银项链，佩戴Chanel Coco Crush系列戒指与J12白色腕表，脚踩BottegaVeneta休闲鞋，亮相第60届格莱美红毯。一身搭配干净清爽，细节处更显精致，依旧是时髦的少年模样。

Chanel高级珠宝Coco Crush系列戒指白18K金

Chanel高级珠宝Coco Crush系列戒指白18K金镶钻

Chanel高级珠宝Coco Crush系列戒指黄18K金

LadyGaga 身着Armani阿玛尼 Prive高级定制蕾丝透视礼服裙，佩戴总重达300克拉Lorraine Schwartz稀有黑钻系列珠宝霸气亮相红毯，包括耳坠、戒指等一系列黑钻珠宝，要知道黑色钻石极为稀有！是钻石！钻石！并且一套下来体量达到300克拉的惊人数字。另外Gaga的编发格外惹眼。

LadyGaga 身着Armani阿玛尼 Prive高级定制蕾丝透视礼服裙

礼服裙是在透视连体服外加了个大裙摆，脱了又是一个look

Lady Gaga佩戴总重达300克拉Lorraine Schwartz稀有黑钻系列珠宝霸气亮相红毯

佩戴总重达300克拉Lorraine Schwartz稀有黑钻系列珠宝霸气亮相红毯

黑钻有多闪耀？感受一下

继红毯亮相后，Gaga换上另一条Armani阿玛尼Prive高定礼服登台表演自弹自唱，这条则充满少女情怀，粉色梦幻的礼服搭配LeVian粉色摩根石耳坠，满屏充斥着粉红泡泡，而Gaga的钢琴也被羽毛覆盖仿佛天使一般。

Gaga换上另一条Armani阿玛尼Prive高定礼服登台表演

Gaga换上另一条Armani阿玛尼Prive高定礼服登台表演

LeVian粉色摩根石耳坠

LeVian粉色摩根石耳坠

LeVian粉色摩根石耳坠

一套黑钻珠宝一套粉色摩根石珠宝，两套要么稀有价值连城，要么体量极大，两种风格截然不同，一暗黑一公主，Gaga一人交出两份完美珠宝搭配答卷。如此辉煌的战绩，谁敢PK？

这时并未登上红毯的“Queen B”碧昂丝坐在台下照样与Gaga平分秋色。

Beyonce身着Nicolas Jebran定制礼服

碧昂丝携老公Jay-Z和女儿Blue一同出席格莱美，虽然Beyonce此次没有登台表演的戏份，但是坐在舞台下的Queen B同样气场十足。她身着Nicolas Jebran定制礼服，佩戴Lorraine Schwartz超大钻石耳坠现身，夸张耳坠长度齐肩，同时手上的同品牌钻戒也够大够闪。

碧昂丝携老公Jay-Z和女儿Blue一同出席格莱美

碧昂丝携老公Jay-Z和女儿Blue一同出席格莱美

碧昂丝携老公Jay-Z和女儿Blue一同出席格莱美

佩戴Lorraine Schwartz超大钻石耳坠现身

夸张耳坠长度齐肩

手上的同品牌钻戒也够大够闪

除了两位天后级人物在珠宝体量上的PK外，另一位小天后Rihanna的两套珠宝造型也可圈可点。

Rihanna身着Alexandre Vauthier漆皮外套佩戴Le Vian品牌巧克力色钻石耳坠

Rihanna先是身着Alexandre Vauthier漆皮外套佩戴Le Vian品牌巧克力色钻石耳坠与Kendrick Lamar一同登台领“最佳说唱合作”奖项。

Le Vian品牌巧克力色钻石耳坠

与Kendrick Lamar一同登台领“最佳说唱合作”奖项。

与Kendrick Lamar一同登台领“最佳说唱合作”奖项。

紧接着换上Adam Selman吊带流苏裙，佩戴Jill Heller耳坠登上舞台表演热辣单曲《Wild Thoughts》。

Rihanna换上Adam Selman吊带流苏裙，佩戴Jill Heller耳坠

Rihanna换上Adam Selman吊带流苏裙，佩戴Jill Heller耳坠

除了这几位天后的珠宝PK外，有几位女星在红毯上的珠宝也颇为亮眼。

名模海蒂-克拉姆（Heidi Klum）身着Ashi Studio 2017秋冬系列黑色圆点蕾丝透视礼服性感野性亮相。Heidi也佩戴了黑钻珠宝，不过体量并没有Gaga的大，也是来自同一品牌Lorraine Schwartz。

Heidi Klum身着Ashi Studio 2017秋冬系列黑色圆点蕾丝透视礼服性感野性亮相

Heidi Klum佩戴夸张黑玉耳坠及总重达49克拉的稀有黑钻戒指和手镯。

Heidi Klum佩戴Lorraine Schwartz夸张黑玉耳坠

Heidi Klum佩戴Lorraine Schwartz总重达49克拉的稀有黑钻戒指和手镯。

Rita Ora身着Ralph & Russo 2018春夏高定系列亮相红毯，要知道这个系列可是刚刚在1月22日巴黎高定时装周才发布的最新款高定礼服，一周后Rita就穿上了格莱美的红毯。并且这条裙子开衩极高，Rita Ora红毯上大秀美腿。

Rita Ora身着Ralph & Russo 2018春夏高定系列亮相红毯

珠宝方面Rita Ora佩戴Lorraine Schwartz 30克拉钻石耳饰及30克拉钻石戒指。

Rita Ora佩戴Lorraine Schwartz 30克拉钻石耳饰及30克拉钻石戒指。

打雷姐Lana Del Rey身着GUCCI 定制礼服，头戴Gucci星星头饰自带“光环”宛若女神亮相红毯。

Lana Del Rey身着GUCCI 定制礼服

Lana Del Rey头戴Gucci星星头饰自带“光环”

Lana Del Rey头戴Gucci星星头饰自带“光环”

恰逢60岁的格莱美，女星们用精彩的珠宝造型为今天的庆典锦上添花，看点连连。