Lady Gaga 300克拉黑钻艳压格莱美红毯 碧昂丝满钻齐肩耳环来PK
导语：北京时间1月29日，第60届格莱美颁奖礼在纽约举行，今年格莱美迎来了60甲子生辰，颁奖礼除了有我国小鲜肉易烊千玺的加入外，还有Lady Gaga戴出300克拉稀有黑钻珠宝艳压红毯，迎战的碧昂丝虽然没有在红毯上与Gaga直面迎战，仅仅坐在台下观礼也丝毫不输，Queen B用了啥“法宝”迎战？编辑@YumengCheung[微博]
TFBOYS成员易烊千玺身着Chanel 2018春夏系列斜纹软呢外套和长裤，搭配同系列金银项链，佩戴Chanel Coco Crush系列戒指与J12白色腕表，脚踩BottegaVeneta休闲鞋，亮相第60届格莱美红毯。一身搭配干净清爽，细节处更显精致，依旧是时髦的少年模样。
LadyGaga 身着Armani阿玛尼 Prive高级定制蕾丝透视礼服裙，佩戴总重达300克拉Lorraine Schwartz稀有黑钻系列珠宝霸气亮相红毯，包括耳坠、戒指等一系列黑钻珠宝，要知道黑色钻石极为稀有！是钻石！钻石！并且一套下来体量达到300克拉的惊人数字。另外Gaga的编发格外惹眼。
继红毯亮相后，Gaga换上另一条Armani阿玛尼Prive高定礼服登台表演自弹自唱，这条则充满少女情怀，粉色梦幻的礼服搭配LeVian粉色摩根石耳坠，满屏充斥着粉红泡泡，而Gaga的钢琴也被羽毛覆盖仿佛天使一般。
一套黑钻珠宝一套粉色摩根石珠宝，两套要么稀有价值连城，要么体量极大，两种风格截然不同，一暗黑一公主，Gaga一人交出两份完美珠宝搭配答卷。如此辉煌的战绩，谁敢PK？
这时并未登上红毯的“Queen B”碧昂丝坐在台下照样与Gaga平分秋色。
碧昂丝携老公Jay-Z和女儿Blue一同出席格莱美，虽然Beyonce此次没有登台表演的戏份，但是坐在舞台下的Queen B同样气场十足。她身着Nicolas Jebran定制礼服，佩戴Lorraine Schwartz超大钻石耳坠现身，夸张耳坠长度齐肩，同时手上的同品牌钻戒也够大够闪。
除了两位天后级人物在珠宝体量上的PK外，另一位小天后Rihanna的两套珠宝造型也可圈可点。
Rihanna先是身着Alexandre Vauthier漆皮外套佩戴Le Vian品牌巧克力色钻石耳坠与Kendrick Lamar一同登台领“最佳说唱合作”奖项。
紧接着换上Adam Selman吊带流苏裙，佩戴Jill Heller耳坠登上舞台表演热辣单曲《Wild Thoughts》。
除了这几位天后的珠宝PK外，有几位女星在红毯上的珠宝也颇为亮眼。
名模海蒂-克拉姆（Heidi Klum）身着Ashi Studio 2017秋冬系列黑色圆点蕾丝透视礼服性感野性亮相。Heidi也佩戴了黑钻珠宝，不过体量并没有Gaga的大，也是来自同一品牌Lorraine Schwartz。
Heidi Klum佩戴夸张黑玉耳坠及总重达49克拉的稀有黑钻戒指和手镯。
Rita Ora身着Ralph & Russo 2018春夏高定系列亮相红毯，要知道这个系列可是刚刚在1月22日巴黎高定时装周才发布的最新款高定礼服，一周后Rita就穿上了格莱美的红毯。并且这条裙子开衩极高，Rita Ora红毯上大秀美腿。
珠宝方面Rita Ora佩戴Lorraine Schwartz 30克拉钻石耳饰及30克拉钻石戒指。
打雷姐Lana Del Rey身着GUCCI 定制礼服，头戴Gucci星星头饰自带“光环”宛若女神亮相红毯。
恰逢60岁的格莱美，女星们用精彩的珠宝造型为今天的庆典锦上添花，看点连连。